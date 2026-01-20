Đóng

BLV Thành Lương: U23 Việt Nam quyết tâm kiểm soát bóng, tiến vào chung kết

(VTC News) -

BLV Thành Lương cho rằng U23 Việt Nam chủ động kiểm soát bóng, kiên nhẫn xuyên phá khối phòng ngự thấp của U23 Trung Quốc và chờ phản công.

NHÓM PHÓNG VIÊN
