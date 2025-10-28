Cuba tiếp tục đệ trình nghị quyết lên Liên hợp quốc, kêu gọi dỡ bỏ cấm vận

(VTC News) -

Ngày 28/10, trước thềm bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) về nghị quyết kêu gọi gỡ bỏ lệnh cấm vận với Cuba, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đã tổ chức họp báo để giới thiệu về nghị quyết này và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Đây là lần thứ 34 Cuba trình nghị quyết này lên Đại hội đồng Liên hợp quốc kể từ năm 1992.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes.

Trong buổi họp báo, Đại sứ Cuba cho biết các lệnh cấm vận đã và đang gây thiệt hại rất lớn đến nhiều mặt đời sống Cuba, với tổng thiệt hại lũy kế trong hơn 60 năm qua là hơn 160 tỷ USD. Đại sứ nhấn mạnh lệnh cấm vận cần được dỡ bỏ, tái khẳng định lập trường luôn sẵn sàng đối thoại với các bên trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền quốc gia, luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của mỗi bên.

Đại sứ Cuba cũng bày tỏ lời cảm ơn đến Việt Nam vì sự ủng hộ đoàn kết, nhất quán và bền bỉ trong suốt nhiều năm. "Việt Nam không chỉ thể hiện tình đoàn kết chính trị, mà còn hành động cụ thể, tiêu biểu là chiến dịch hỗ trợ Cuba gần đây do Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Việt Nam phát động".

Trước đó, ngày 23/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 80 với thông điệp xuyên suốt: “Tôn vinh giá trị của hoà bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững”.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Đề cao văn hóa hoà bình thông qua xây dựng lòng tin, đoàn kết quốc tế, đối thoại, tôn trọng khác biệt, Chủ tịch nước kêu gọi ngừng bắn, chấm dứt bạo lực, bảo vệ thường dân, tạo điều kiện cho tiếp cận nhân đạo tại các vùng xung đột, đánh giá cao việc nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine, kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine, đề nghị gỡ bỏ các biện pháp cấm vận đối với Cuba và đưa Cuba ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố.