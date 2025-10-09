Công nghệ 9/10: ‘Chiếc túi thần kỳ’ giúp ba nhà hóa học giành Nobel 2025

(VTC News) -

“Chiếc túi thần kỳ” trong hóa học giúp ba nhà khoa học giành Nobel 2025

Ba nhà khoa học được trao Giải Nobel Hóa học 2025 vì phát triển “khung kim loại hữu cơ” (metal-organic frameworks – MOFs), một dạng kiến trúc phân tử có khả năng chứa lượng lớn khí trong cấu trúc siêu nhỏ. Hội đồng Nobel ví công trình này như chiếc túi thần kỳ của Hermione Granger trong truyện Harry Potter.

Các nhà khoa học được vinh danh gồm Susumu Kitagawa (Nhật Bản), Richard Robson (Úc), và Omar Yaghi (Mỹ, gốc Jordan). Công trình của họ mở ra khả năng ứng dụng vào các vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu, thu nước từ không khí sa mạc, lưu trữ khí độc, và xúc tác phản ứng hóa học.

Susumu Kitagawa, Richard Robson và Omar Yaghi đoạt giải Nobel Hóa học 2025. (Nguồn: Nobel)

Heiner Linke, Chủ tịch Hội đồng Nobel Hóa học, mô tả MOFs như “những căn phòng trong khách sạn” – nơi các phân tử có thể ra vào như khách. Một gram vật liệu MOF có diện tích bề mặt bên trong tương đương một sân bóng đá.

Các ứng dụng tiềm năng của MOFs rất đa dạng: từ thu khí CO₂ để chống biến đổi khí hậu, loại bỏ hóa chất độc hại khỏi nước, đến phân hủy thuốc tồn dư trong môi trường. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả toàn cầu, cần triển khai trên quy mô rất lớn.

VDA 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đổi số xuất sắc

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 - Vietnam Digital Awards 2025 - diễn ra tại Hà Nội ngày 8/10, đánh dấu mùa thứ 8 của giải thưởng uy tín do Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia.

Năm nay, VDA 2025 bổ sung hạng mục vinh danh cá nhân, khẳng định vai trò trung tâm của con người trong công cuộc số hóa. Các sản phẩm, giải pháp đạt giải đều ứng dụng công nghệ hiện đại như AI, Big Data, IoT, Blockchain.

NXB Giáo dục Việt Nam nhận giải VDA 2025. (Nguồn: VDA)

Sau 6 tháng phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận hơn 400 hồ sơ từ 15.000 đơn vị, vinh danh 52 cá nhân và tổ chức tiêu biểu. TS Nguyễn Quân - chủ tịch Hội đồng Chung khảo - nhận định: “Các mô hình có chiều sâu công nghệ, khả năng nhân rộng và tích hợp vào hệ sinh thái số quốc gia.”

Sau 8 mùa, VDA đã tiếp cận hơn 36.000 đơn vị, thu hút 2.600 hồ sơ và vinh danh hơn 450 cá nhân, tổ chức. VDA 2025 tiếp tục là diễn đàn kết nối, chia sẻ và lan tỏa mô hình chuyển đổi số thành công trên toàn quốc.

Nvidia vẫn tài trợ visa H-1B cho nhân viên nước ngoài

Nvidia cam kết tiếp tục tài trợ visa H-1B cho nhân viên nước ngoài, bất chấp sắc lệnh mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các công ty phải đóng thêm 100.000 USD cho mỗi đơn xin visa mới.

CEO Jensen Huang chia sẻ trong thông điệp nội bộ: “Là một trong nhiều người nhập cư tại Nvidia, tôi hiểu rõ cơ hội ở Mỹ đã định hình cuộc sống chúng tôi ra sao.” Ông khẳng định công ty sẽ chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến visa H-1B.

Một con chip Nvidia trên bảng mạch. (Nguồn: Reuters)

CEO Huang nhấn mạnh rằng sự thành công của Nvidia là kết quả của đội ngũ toàn cầu, và sẽ không thể có được nếu thiếu sự đóng góp từ những người nhập cư tài năng.

Trong bối cảnh Nvidia đang đầu tư mạnh vào AI và hợp tác với các công ty như OpenAI, việc duy trì chính sách visa mở được xem là chiến lược quan trọng để thu hút nhân tài toàn cầu.