Công nghệ 2/10: Tranh cãi khi Anh áp dụng thẻ định danh số bắt buộc

(VTC News) -

Nước Anh chuẩn bị áp dụng thẻ định danh số bắt buộc

Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch triển khai hệ thống định danh số bắt buộc mang tên “Brit Card” cho toàn bộ cư dân từ năm 2029. Hệ thống này sẽ hoạt động qua ứng dụng, giúp đơn giản hóa việc tiếp cận các dịch vụ công và tăng cường kiểm soát nhập cư. Tuy nhiên, hơn 2,5 triệu người đã ký đơn phản đối, lo ngại đây là bước tiến tới giám sát đại trà.

Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu như Estonia, Đan Mạch và Tây Ban Nha đã áp dụng định danh số từ lâu, nhưng phần lớn là không bắt buộc. EU cũng đang thúc đẩy triển khai ví định danh số toàn khối trước năm 2026.

Công nghệ định danh số đang thay đổi cách công dân châu Âu tiếp cận dịch vụ công từ y tế đến giáo dục và ngân hàng. (Nguồn: Canva)

Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng AI trong phát triển thuốc và liệu pháp gen

Trung Quốc đang nổi lên như trung tâm đổi mới toàn cầu trong lĩnh vực dược phẩm nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các công ty như Insilico Medicine và METiS TechBio đã đạt được những bước tiến lớn, từ phát triển thuốc bằng AI đến thiết kế hạt nano vận chuyển liệu pháp gen đến các cơ quan cụ thể.

Insilico đã đưa hơn 20 ứng viên tiền lâm sàng vào thử nghiệm, trong đó có loại thuốc đầu tiên do AI thiết kế chứng minh hiệu quả ở giai đoạn 2a. Trong khi đó, METiS phát triển nền tảng Nano-Forge giúp đưa RNA vào gan, phổi và tim, mở ra hướng điều trị mới cho các bệnh di truyền.

Theo giới chuyên gia, sự kết hợp giữa AI và khoa học sự sống tại Trung Quốc đang tạo ra hệ sinh thái đổi mới mạnh mẽ, thu hút hợp tác quốc tế và thúc đẩy tiến bộ y học toàn cầu.

AOL chính thức khai tử dịch vụ internet dial-up sau hàng thập kỷ

Ngày 30/9, AOL chính thức ngừng cung cấp dịch vụ internet dial-up – đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên công nghệ từng gắn bó với hàng triệu người dùng. Từng là biểu tượng của thời kỳ đầu internet với âm thanh kết nối đặc trưng và khẩu hiệu “You’ve got mail”, AOL đã đưa hàng loạt gia đình Mỹ lên mạng lần đầu tiên trong thập niên 90 và 2000.

Dù dial-up đã lỗi thời trước sự phát triển của băng thông rộng và mạng không dây, vẫn còn hơn 160.000 hộ gia đình tại Mỹ sử dụng dịch vụ này tính đến năm 2023. Việc AOL đóng cửa dial-up nối tiếp chuỗi các biểu tượng công nghệ cũ bị khai tử như Internet Explorer, Skype và AOL Instant Messenger.