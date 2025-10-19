Công nghệ 19/10: Trạm vũ trụ tư nhân đầu tiên sẽ được phóng vào năm 2026

(VTC News) -

Haven-1: Trạm vũ trụ tư nhân đầu tiên trên thế giới

Công ty Vast Space đang chuẩn bị phóng Haven-1 – trạm vũ trụ tư nhân đầu tiên – vào mùa xuân năm 2026. Đây là một mô-đun đơn nhỏ gọn, được thiết kế để phục vụ các chuyến bay ngắn 10 ngày với 4 phi hành gia mỗi lần.

Haven-1 có diện tích khoảng 45 mét khối, tương đương một chiếc xe buýt du lịch. Bên trong có 4 khoang ngủ nhỏ, khu vực ăn uống và không gian cho các thí nghiệm khoa học. Hệ thống hỗ trợ sự sống sử dụng công nghệ từ thời tàu con thoi, theo thiết kế “mạch mở”.

Haven-1 của Vast Space, trạm vũ trụ tư nhân đầu tiên, sẽ được phóng vào năm 2026 với 4 phi hành gia. (Nguồn: Vast Space)

Thân chính của Haven-1 đã được hàn và sơn xong. Hiện các kỹ thuật viên đang lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ vòm rộng 1,1 mét. Sau đó, mô-đun nặng 14 tấn sẽ được kiểm tra độ rung và môi trường chân không tại trung tâm NASA Glenn vào đầu năm 2026.

NASA đang hỗ trợ kiểm tra các hệ thống quan trọng, bao gồm bộ lọc không khí. SpaceX sẽ đảm nhận việc phóng Haven-1 bằng tên lửa Falcon 9, dự kiến vào mùa xuân 2026.

Nvidia lần đầu sản xuất chip Blackwell tại Mỹ

Nvidia vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng khi công bố tấm wafer đầu tiên thuộc dòng chip Blackwell được sản xuất tại Mỹ. Tấm wafer – phần nền tảng cho các chip AI – được lắp ráp tại nhà máy của TSMC ở Phoenix, bang Arizona.

Nvidia đã giới thiệu nền tảng Blackwell vào năm ngoái, với mục tiêu cách mạng hóa ngành AI. Các “ông lớn” như Amazon, Google và OpenAI đã cam kết sử dụng kiến trúc mới này. Theo Nvidia, Blackwell mạnh hơn nhiều so với thế hệ trước, đồng thời giúp giảm chi phí và tiêu thụ năng lượng tới 25 lần.

CEO Nvidia Jensen Huang cùng đại diện TSMC tại lễ công bố tấm wafer Blackwell đầu tiên sản xuất tại Mỹ. (Nguồn: Nvidia)

Việc sản xuất chip tại Mỹ giúp Nvidia giảm thiểu rủi ro từ các biến động địa chính trị và thuế quan. CEO Jensen Huang nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử gần đây, con chip quan trọng nhất được sản xuất ngay tại Mỹ bởi nhà máy tiên tiến nhất của TSMC”.

Nvidia đang chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt kiến trúc Blackwell. Trước đó, công ty đã công bố kế hoạch đầu tư tới 500 tỷ USD để xây dựng hạ tầng AI tại Mỹ, hợp tác với các đối tác như TSMC và Foxconn.

Google Maps đang thử nghiệm cách dẫn đường mới

Google đang thử nghiệm một cách mới để người dùng thêm các điểm dừng như trạm xăng, nhà hàng hay điểm nghỉ ngơi khi đang dùng Google Maps để dẫn đường. Thay vì hiển thị trực tiếp các địa điểm đó trên bản đồ, ứng dụng sẽ đưa ra một bảng danh sách ở cuối màn hình. Người dùng có thể kéo bảng này lên để xem các lựa chọn, cùng với thời gian đi vòng và nút gọi điện nhanh.

Danh sách điểm dừng sẽ có các bộ lọc như “Đang mở”, “Gần tôi”, “Giữa đường” và “Gần điểm đến” để giúp người dùng chọn nhanh hơn. Đây là điểm mới so với cách hiển thị cũ.

Thử nghiệm thể hiện điểm dừng mới trên ứng dụng Android cho xe ô tô. (Nguồn: Androidpolice)

Trên xe hơi, Google Maps cũng đang thử nghiệm giao diện tương tự. Tuy nhiên, một số trang vẫn giữ cách hiển thị địa điểm trực tiếp trên bản đồ, giúp người dùng dễ nhìn hơn.

Ngoài ra, Google Maps còn đang thử nghiệm nút “Home” mới nằm dưới thanh tìm kiếm. Nút này sẽ hiển thị thời gian về nhà và tình trạng giao thông bằng màu sắc, giúp người dùng dễ theo dõi hơn.