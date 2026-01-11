Công nghệ 11/1: Grok bị chặn tại Indonesia, DeepSeek mở rộng ảnh hưởng

(VTC News) -

Indonesia chặn Grok vì deepfake không được phép

Theo TechCrunch, chính phủ Indonesia đã chặn ứng dụng Grok sau khi phát hiện nền tảng này bị sử dụng để lan truyền các deepfake tình dục không có sự đồng thuận. Đây là động thái mạnh mẽ nhằm bảo vệ người dân trước nguy cơ lạm dụng công nghệ AI trong việc tạo ra hình ảnh và video giả mạo.

Grok – ứng dụng AI của Elon Musk - bị Indonesia chặn vì lan truyền nội dung deepfake trái phép. (Nguồn: Shutterstock)

Bộ Truyền thông và Thông tin Indonesia cho biết quyết định này xuất phát từ việc nhiều nội dung deepfake mang tính chất khiêu dâm đã được chia sẻ trên Grok mà không có sự cho phép của nạn nhân. Chính phủ khẳng định hành vi này vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và phẩm giá con người.

Grok là một ứng dụng AI do xAI – công ty của Elon Musk – phát triển, được tích hợp trong nền tảng X. Tuy nhiên, việc bị chặn tại Indonesia cho thấy những thách thức lớn mà các công ty AI phải đối mặt khi công nghệ của họ bị lạm dụng cho mục đích xấu.

DeepSeek mở rộng ảnh hưởng AI tại các quốc gia đang phát triển

Theo báo cáo mới của Microsoft, DeepSeek – startup AI hàng đầu Trung Quốc – đang ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia đang phát triển, vượt qua các mô hình Mỹ.

DeepSeek ghi nhận thị phần 56% tại Belarus, 49% ở Cuba và 43% ở Nga. Ngoài ra, công ty cũng đạt kết quả tốt ở Syria, Iran và nhiều nước châu Phi như Ethiopia, Zimbabwe, Uganda và Niger. Tại Trung Quốc, DeepSeek chiếm tới 89% thị phần AI.

DeepSeek – trợ lý AI Trung Quốc - đang chiếm lĩnh thị trường các nước đang phát triển. (Nguồn: Deepseek)

Sự phổ biến này được lý giải bởi hạn chế truy cập dịch vụ Mỹ ở nhiều quốc gia, cùng với việc DeepSeek là chatbot mặc định trên điện thoại Huawei. Quan trọng hơn, nền tảng này miễn phí sử dụng, cho phép người dùng và lập trình viên toàn cầu dễ dàng tùy chỉnh, từ đó hạ thấp rào cản tiếp cận ở những khu vực nhạy cảm về giá.

Mỹ từ bỏ kế hoạch siết chặt drone Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ vừa quyết định hủy bỏ kế hoạch áp đặt hạn chế đối với các loại drone sản xuất tại Trung Quốc, vốn được đề xuất nhằm giải quyết lo ngại an ninh quốc gia.

Động thái này được xem là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào mùa xuân giữa ông và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo các chuyên gia, quyết định này phản ánh mong muốn của Trump trong việc duy trì khuôn khổ thương mại đã được hai bên thống nhất hồi tháng 10 năm ngoái, đồng thời đảm bảo một cuộc gặp gỡ “êm đẹp” tại Bắc Kinh vào tháng 4.

Ali Wyne, cố vấn nghiên cứu cấp cao tại International Crisis Group, nhận định rằng sự lựa chọn này cho thấy Trump có xu hướng tập trung vào lợi ích thương mại hơn là cạnh tranh chiến lược, và điều đó khiến ông trở thành một nhân tố khác biệt trong chính trường Washington.