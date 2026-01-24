Công an TP.HCM triệt phá xưởng thuốc đông y giả trộn thuốc giảm đau

(VTC News) -

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Duy Hiển (SN 1962), Ngô Mỹ Hoành (SN 1973, vợ Hiển) và Võ Văn Nghề (SN 1993) - cùng cư trú tại TP.HCM - để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Trước đó, vào khoảng 13h30 phút ngày 8/1, trong quá trình tuần tra địa bàn, Tổ công tác Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Bình Hưng phát hiện Võ Văn Nghề điều khiển xe mô tô chở nhiều thùng carton chứa thuốc dạng hoàn màu đen, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với cơ quan chức năng, Nghề khai nhận được Nguyễn Duy Hiển thuê vận chuyển số hàng trên để giao cho khách thông qua chành xe tuyến TP.HCM - Tây Ninh.

Hiển, Hành, Nghề tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Từ lời khai này, cơ quan điều tra đã mở rộng xác minh, tiến hành khám xét nhiều địa điểm có liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định, do các sản phẩm thuốc từng được đăng ký lưu hành trước đây đã bị thu hồi, Nguyễn Duy Hiển cùng vợ là Ngô Mỹ Hoành đã tổ chức sản xuất nhiều loại “thuốc đông y” khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Các đối tượng tự đặt tên thuốc, dựng tên công ty và địa chỉ sản xuất tại nước ngoài như Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) để in trên bao bì, tạo vỏ bọc là hàng nhập khẩu, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn xác định các đối tượng đã pha trộn hoạt chất betamethasone - một chất chống viêm, giảm đau thuộc nhóm thuốc tân dược, không được phép sử dụng trong thuốc đông y.

Việc sử dụng hoạt chất này khiến người dùng nhanh chóng cảm nhận hiệu quả giảm đau, từ đó dễ tin tưởng và lệ thuộc vào sản phẩm, trong khi tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu sử dụng kéo dài, không có chỉ định và kiểm soát y tế.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối tiêu thụ, nguồn cung nguyên liệu và những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.