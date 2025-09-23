Công an TP.HCM đề nghị loạt biện pháp hạn chế tai nạn liên quan 'điểm mù'

(VTC News) -

Chiều 23/9, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, gửi thư ngỏ đến các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn, kêu gọi tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

CSGT TP.HCM đề nghị nhiều biện pháp hạn chế tai nạn giao thông do 'điểm mù'.

Theo PC08, từ ngày 15/3/2025 đến nay, thành phố xảy ra 396 vụ tai nạn giao thông, làm 227 người chết và 167 người bị thương. Phần lớn các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe tải, ô tô khách, ô tô đầu kéo…

Cũng theo PC08, nguyên nhân tai nạn chủ yếu do xe máy, phương tiện thô sơ rơi vào "điểm mù" hoặc tài xế chủ quan khi chuyển hướng, vượt xe, đi qua khu vực đông dân cư.

Để hạn chế các vụ tai nạn xuất phát từ "điểm mù", Công an TP.HCM đề nghị doanh nghiệp vận tải thực hiện 5 nhóm giải pháp:

Tuyên truyền, tập huấn cho lái xe về luật giao thông, kỹ năng quan sát "điểm mù" và điều khiển phương tiện an toàn tại đường hẹp, giao lộ, khu dân cư, trường học.

Trang bị gương cầu lồi, thiết bị cảnh báo trên xe; lắp đặt gương cầu lồi tại bến bãi, kho, điểm ra vào để hỗ trợ quan sát.

Kiểm tra định kỳ hệ thống gương chiếu hậu, camera lùi… nhằm đảm bảo hoạt động tốt.

Yêu cầu lái xe không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, chỉ liên lạc khi đã dừng xe an toàn.

Xây dựng quy chế, chế tài nội bộ xử lý các lỗi vi phạm giao thông và phối hợp với lực lượng chức năng khi được thanh tra, kiểm tra.

Công an TP.HCM cho biết rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp từ các doanh nghiệp để cùng kéo giảm tai nạn. Các đơn vị nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện có thể liên hệ PC08 qua số điện thoại 028.3920.0377 để được hướng dẫn, hỗ trợ.