Công an kê biên tài sản trị giá hơn 320 tỷ đồng của Hoàng Hường

(VTC News) -

Thông tin trên Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đưa ra tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/11.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

Liên quan đến vụ án Hoàng Hường, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, Hoàng Thị Hường (tên thường gọi là Hoàng Hường) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Ngày 27/10, qua công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm một bị can là Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, hành vi của Nguyễn Thị Tường An đã giúp sức cho Hoàng Hường che giấu doanh thu.

"Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên tài sản của Hoàng Hường ước tính trên 320 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Vụ án đang trong quá trình điều tra", Thiếu tướng Toản nói.

Hoàng Hường bị bắt.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Hoàng Hường (sinh năm 1987, ở Phú Thọ), hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Hiện, trên các trang mạng xã hội cá nhân, Hoàng Hường tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Hoàng Hường từng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát ngôn trên mạng xã hội. Năm 2020, Hoàng Hường từng đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.