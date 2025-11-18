Công an An Giang truy nã kẻ thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

(VTC News) -

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đối với Ngũ Trọng Hiền (SN 1990, ngụ phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Công an An Giang truy nã Ngũ Trọng Hiền. (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra, ngày 1/4/2024, ông Lê Hoàng Tâm ký hợp đồng cho Hiền thuê chiếc ô tô Mitsubishi Xpander với giá 18 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau một tháng sử dụng, Hiền không trả xe, nhiều lần hứa hẹn rồi bất ngờ bỏ trốn và cắt đứt mọi liên lạc.

Không định vị được xe, ông Tâm đến nhà tìm thì biết Hiền đã rời khỏi nơi cư trú không rõ tung tích, nên làm đơn tố cáo. Cơ quan công an sau đó vào cuộc xác minh và ra thông báo truy tìm Trọng Hiền cùng phương tiện.

Đến 8/10/2024, mẹ của Hiền đã chuộc lại chiếc xe và giao nộp cho cơ quan điều tra để trả lại chủ sở hữu. Công an tỉnh An Giang sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Hiền, nhưng tên này tiếp tục bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phát lệnh truy nã và đề nghị người dân khi phát hiện Hiền báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (số 507 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá). Thông tin liên hệ điều tra viên Đặng Văn Kha (điện thoại 0949.362.636) hoặc cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.

Hồi tháng 2/2024, Công an An Giang khởi tố bị can, bắt giam Ngô Văn Tỉnh (SN 1973, trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũ) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin điều tra, Tỉnh là khách quen thường xuyên thuê xe của Đ.T.T - quản lý bãi giữ xe tại khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang.

Sáng 27/9/2022, Ngô Văn Tỉnh liên hệ với T. thuê ô tô 7 chỗ với giá 700.000đ/ngày. Một tháng sau, Tỉnh chuyển 21 triệu đồng trả tiền thuê xe cho T.

Do nợ nần không có khả năng chi trả, Tỉnh đem chiếc xe thuê bán 520 triệu đồng ở tỉnh Lâm Đồng. Cũng trong khoảng thời gian này, Tỉnh tiếp tục thuê thêm chiếc ô tô 7 chỗ khác với giá 900.000 đồng/ngày.

Để tránh bị phát hiện, từ ngày 18/9 - 30/12/2022, Tỉnh đã trả tiền thuê xe cho T. trên 100 triệu đồng. Sau đó, Tỉnh không trả tiền thuê xe, T. nhiều lần điện thoại thì Tỉnh chỉ hứa hẹn rồi không liên lạc được.

Sau khi biết Tỉnh đã bán 2 chiếc xe trên, ngày 12/12/2023, T. đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tố giác. Đến 26/1/2024, Tỉnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM (cũ).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thu hồi 2 chiếc ô tô trên.