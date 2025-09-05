CO₂ thành 'dầu cọ nhân tạo': Nhiên liệu cho ngành hàng không

(VTC News) -

Công nghệ này được LanzaTech phối hợp cùng Viện Fraunhofer IGB phát triển, dựa trên quy trình lên men kép. Theo đó, khí CO₂ được chuyển hóa thành ethanol, rồi tiếp tục biến đổi thành chất béo giống dầu cọ nhờ sử dụng nấm men dầu không biến đổi gene (non-GMO). Loại chất béo mới này mô phỏng gần như đầy đủ đặc tính của dầu cọ tự nhiên: Khả năng chịu nhiệt, ổn định khi bảo quản và phù hợp cho nhiều ứng dụng.

Lò phản ứng thử nghiệm của LanzaTech. (Hình minh họa)

Trong khi dầu cọ được ưa chuộng nhờ năng suất cao và tính đa dụng, việc khai thác quá mức lại kéo theo nhiều hệ lụy: Phá rừng, suy giảm đa dạng sinh học và gia tăng phát thải carbon. Việc tìm ra một giải pháp thay thế quy mô lớn đã là thách thức kéo dài hàng thập kỷ.

Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm tại Fraunhofer IGB và ứng dụng thực tế tại Tập đoàn Mibelle đã chứng minh tính khả thi của công nghệ. Hiện nay, quy trình sản xuất đang được mở rộng tại Trung tâm Công nghệ Hóa – Sinh Leuna (Đức).

Bà Jennifer Holmgren, CEO của LanzaTech, khẳng định: “Sự hợp tác này cho thấy những ý tưởng mang tính cách mạng có thể tạo ra tác động sâu rộng – từ việc giảm phụ thuộc vào các nguyên liệu liên quan đến phá rừng trong ngành mỹ phẩm, cho đến việc mở ra một con đường mới cho sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững, tạo ra thay đổi vượt xa mục tiêu ban đầu.”

Không chỉ mang đến một lộ trình mới trong sản xuất SAF, sáng tạo này còn đem lại giải pháp thay thế bền vững cho dầu cọ trong mỹ phẩm và nhiều ngành khác, qua đó góp phần giảm áp lực phá rừng từ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong tương lai, công nghệ này hứa hẹn mở rộng triển vọng mạnh mẽ. Trước đây, với lộ trình ATJ, ethanol sản xuất từ CO₂ và hydro xanh có thể chuyển thành nhiên liệu điện tử (e-fuels). Giờ đây, nhờ lộ trình HEFA, ethanol còn có thể biến thành dầu tổng hợp – nguyên liệu cốt lõi để sản xuất SAF.