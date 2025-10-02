Cổ phiếu Tesla tăng vọt, Elon Musk đi vào lịch sử với khối tài sản 'khủng'

(VTC News) -

Ngày 1/10, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt khối tài sản ròng gần 500 tỷ USD, được thúc đẩy bởi sự hồi phục cổ phiếu của hãng xe điện Tesla và mức định giá tăng vọt của các công ty khởi nghiệp công nghệ khác mà ông sáng lập trong năm nay.

Theo chỉ số tỷ phú của Forbes, tài sản ròng của ông chủ Tesla đạt 500,1 tỷ USD tính đến 16h15 (giờ miền Đông nước Mỹ).

Khối tài sản của Musk gắn chặt với công ty xe điện Tesla, nơi ông nắm giữ hơn 12,4% cổ phần tính đến ngày 15/9. Cổ phiếu Tesla tăng hơn 14% từ đầu năm đến nay. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/10, cổ phiếu tăng 3,3% giúp tài sản của ông Musk tăng thêm hơn 6 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk hưởng lợi khi cổ phiếu Tesla phục hồi. (Đồ họa: Mạnh Hùng)

Sau giai đoạn biến động đầu năm, cổ phiếu Tesla đã có xu hướng tăng trở lại khi niềm tin của nhà đầu tư được cải thiện, một phần nhờ việc tỷ phú Elon Musk quay lại tập trung nhiều hơn cho các công ty của mình. Chủ tịch hội đồng quản trị Tesla, bà Robyn Denholm, cho biết ông Elon Musk đã trở lại vị trí "trung tâm" của công ty sau vài tháng dành nhiều thời gian tại Nhà Trắng.

Sau đó, ông Musk công bố việc mua thêm khoảng 1 tỷ USD cổ phiếu Tesla, động thái được coi là sự bỏ phiếu tín nhiệm lớn vào tương lai của hãng trong quá trình chuyển đổi từ nhà sản xuất ô tô trở thành tập đoàn về AI và robot.

Tháng trước, hội đồng quản trị Tesla đã đề xuất gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD dành cho Musk, kèm theo những mục tiêu tài chính và vận hành đầy tham vọng, đồng thời đáp ứng yêu cầu của ông về việc sở hữu thêm cổ phần trong công ty.

Các công ty khác của Musk cũng tăng mạnh định giá trong năm nay, bao gồm startup AI xAI và hãng tên lửa SpaceX.

Dải sản phẩm Tesla. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Tesla vẫn đối mặt với những khó khăn phía trước. Hãng xe điện dự kiến công bố quý kinh doanh cao nhất trong năm vào ngày 2/10, nhờ vào làn sóng người Mỹ đổ xô mua xe để kịp hưởng khoản tín dụng thuế 7.500 USD cho xe điện, vốn đã hết hiệu lực đầu tuần này.

Kết quả kinh doanh quý sẽ cho thấy các khoản trợ cấp từ Mỹ thúc đẩy doanh số đến mức nào. Trong khi tại Trung Quốc, Tesla trông cậy vào mẫu Model Y L 6 chỗ vừa ra mắt tháng 9, còn ở châu Âu doanh số lại suy giảm vì dàn sản phẩm cũ khó cạnh tranh, cộng thêm những quan điểm chính trị của CEO Elon Musk làm mất thiện cảm của khách hàng.

Những yếu tố này khiến sản lượng giao xe toàn cầu quý III dự báo thấp hơn cùng kỳ năm ngoái và có nguy cơ giảm tiếp trong quý IV.

“Khoản tín dụng 7.500 USD chắc chắn đã tạo hiệu ứng kéo theo nhu cầu của người mua nhiều hơn trong quý này”, Ken Mahoney - CEO của Mahoney Asset Management, một cổ đông của Tesla nhận xét. Ông cảnh báo việc ưu đãi hết hạn có thể để lại một khoảng trống về nhu cầu mua xe điện ở Mỹ trong quý IV.

Trên trang web, Tesla thông báo đã tăng giá cho thuê xe tại Mỹ, sau khi Quốc hội thông qua đạo luật chấm dứt các ưu đãi thuế dành cho ngành xe điện từ đầu tháng 10.

Theo ước tính của công ty phân tích tài chính Visible Alpha, Tesla giao khoảng 441.500 xe trong quý III, cả năm 2025 ở mức khoảng 1,6 triệu xe, thấp hơn khoảng 10% so với năm trước. Dù quý III có doanh số tốt nhất trong năm, con số dự báo vẫn thấp hơn khoảng 6% so với 462.900 xe đã giao cùng kỳ năm ngoái.