(VTC News) -

Có nên sử dụng sạc không dây là câu hỏi được nhiều người đặt ra khi công nghệ này ngày càng phổ biến.

Sạc không dây lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone 8, nhanh chóng được người dùng ưa chuộng bởi sự tiện lợi và hiện nay đã trở thành một trong những xu hướng công nghệ sạc pin tiên tiến nhất.

Sạc không dây cho phép thiết bị nạp năng lượng mà không cần cắm trực tiếp cáp sạc vào cổng.

Hiểu đơn giản, sạc không dây cho phép thiết bị nạp năng lượng mà không cần cắm trực tiếp cáp sạc vào cổng. Người dùng chỉ cần đặt điện thoại, tai nghe hoặc đồng hồ thông minh lên đế sạc, quá trình sạc sẽ tự động diễn ra. Nguyên lý hoạt động dựa trên từ trường: Khi đế sạc được cấp điện, nó tạo ra từ trường cảm ứng, tác động đến cuộn dây dẫn bên trong thiết bị để sinh ra dòng điện, từ đó sạc pin.

Lợi ích của sạc không dây

Trước hết, sạc không dây mang lại sự tiện lợi tối đa. Bạn không còn phải loay hoay với dây cáp, chỉ cần đặt xuống để sạc và nhấc lên để dùng. Nhiều mẫu đế sạc còn cho phép nạp năng lượng cho 2–3 thiết bị cùng lúc, giúp bàn làm việc hay tủ đầu giường trở nên gọn gàng.

Thứ hai, công nghệ này giúp giảm rủi ro hư hỏng cổng sạc do cắm rút nhiều lần, đồng thời hạn chế nguy cơ rò rỉ điện từ dây sạc kém chất lượng. Trong nhiều trường hợp, sạc không dây còn giúp ngăn ngừa tai nạn nhỏ, chẳng hạn như vô tình vướng dây khiến điện thoại bị rơi.

Đặc biệt, với công nghệ MagSafe dành riêng cho iPhone, trải nghiệm sạc càng thêm mượt mà nhờ cơ chế nam châm giúp định vị chính xác giữa đế sạc và mặt lưng thiết bị.

Hạn chế của sạc không dây

Dù tiện lợi, sạc không dây vẫn tồn tại một số hạn chế đáng kể:

Gây nóng máy: Do diện tích tiếp xúc lớn giữa điện thoại và đế sạc, quá trình truyền năng lượng tỏa ra nhiều nhiệt hơn so với sạc có dây. Mặc dù mức nhiệt này nằm trong giới hạn an toàn, nhưng người dùng có thể cảm thấy lo lắng khi thiết bị nóng lên nhanh ở giai đoạn đầu sạc.

Tốc độ sạc chậm hơn: Công suất tối đa hiện tại chỉ đạt 15W. Theo thử nghiệm của MacRumors, iPhone 12 Pro mất khoảng 28 phút để sạc 50% bằng cáp, nhưng phải đến 1 giờ với sạc không dây MagSafe. Dù MagSafe đã nhanh gấp đôi công nghệ Qi cũ, tốc độ này vẫn khó cạnh tranh với sạc có dây.

Khó sử dụng thiết bị khi đang sạc: Khác với sạc dây cho phép vừa cắm sạc vừa dùng, điện thoại khi sạc không dây phải nằm cố định trên đế. Ngoài MagSafe đã phần nào giải quyết vấn đề này, các thiết bị khác nhìn chung vẫn gặp bất tiện.

Giá thành cao: Hầu hết điện thoại hỗ trợ sạc không dây đều thuộc phân khúc cao cấp. Thêm vào đó, các đế sạc chính hãng hoặc được Apple chứng nhận MagSafe có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng, khiến nhiều người cân nhắc khi đầu tư.

Có nên sử dụng sạc không dây?

Có nên sử dụng sạc không dây hay không phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Nếu bạn coi trọng sự tiện lợi, gọn gàng và muốn giảm thiểu rủi ro hư hỏng cổng sạc, đây là lựa chọn đáng cân nhắc. Ngược lại, nếu ưu tiên tốc độ sạc nhanh và chi phí tiết kiệm, sạc có dây vẫn là phương án hợp lý hơn.

Dù lựa chọn thế nào, người dùng nên ưu tiên các sản phẩm chính hãng hoặc được chứng nhận để đảm bảo an toàn cho thiết bị lẫn bản thân.