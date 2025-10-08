Cô lập giữa biển nước, bệnh viện ở Lạng Sơn 'cầm cự' từng giờ

(VTC News) -

Mưa lớn kéo dài từ đêm 6 đến sáng 7/10 do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo) khiến nhiều địa phương tại Lạng Sơn rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Trong đó, Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng đang chịu thiệt hại nặng nề, bị cô lập hoàn toàn giữa biển nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác điều trị và chăm sóc y tế.

Thiết bị y tế ngập trong nước.

Theo thông tin từ Trung tâm, nước lũ tràn vào sân, gây ngập sâu khu vực cổng chính và cổng sau, ảnh hưởng đến nhiều thiết bị y tế, trong đó có cả xe cấp cứu. Các phòng khám chuyên khoa gần cổng chính bắt đầu bị nước tràn vào từ chiều tối 7/10, buộc cán bộ y tế phải khẩn trương di dời thiết bị, máy móc lên vị trí cao nhằm giảm thiểu thiệt hại.

“Chúng tôi đang thiếu nghiêm trọng lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Nhiều cán bộ, bệnh nhân đang bị mắc kẹt tại trung tâm trong điều kiện hết sức khó khăn”, bản tin của trung tâm thông báo.

Nước lũ bao vây trung tâm y tế.

Không chỉ cơ sở chính tại Hữu Lũng bị ảnh hưởng, nhiều trạm y tế xã như Yên Bình, Vân Nham (điểm trạm Nhật Tiến) cũng rơi vào tình trạng ngập sâu, cô lập, thiết bị y tế bị hư hại. Đáng lo ngại, phòng chụp X-quang tại trạm Y tế xã Yên Bình đã bị nước tràn vào, có nguy cơ hư hỏng nặng.

Việc tiếp cận hỗ trợ cho các điểm bị ảnh hưởng cũng gặp trở ngại khi nhiều tuyến đường bị chia cắt, liên lạc gián đoạn. Một số cán bộ y tế không thể tới được Trung tâm hoặc các trạm y tế do nước lũ dâng cao.

Phương tiện di chuyển ngập trong nước lũ.

Trước tình hình này, Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng phát đi lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm nhằm tiếp tế lương thực, nước sạch, thiết bị y tế, cũng như phương tiện vận chuyển để ứng phó và duy trì hoạt động cứu chữa.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Lạng Sơn, mưa lũ do ảnh hưởng bão số 11 khiến 2 người bị thương, khoảng 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 4 nhà bị sập, 63 nhà bị sạt lở đất và hàng nghìn hộ bị ngập từ 30 cm đến 2 m.

Ngập lụt diễn ra trên diện rộng tại nhiều xã như Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt…, khiến giao thông tê liệt, sinh hoạt người dân đảo lộn.

Lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình mưa lũ để có phương án điều động lực lượng và phương tiện hỗ trợ kịp thời cho các vùng bị ảnh hưởng, đặc biệt là hệ thống y tế - nơi đang “cầm cự” từng giờ giữa tâm lũ.