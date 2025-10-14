Cơ hội sinh con khỏe mạnh cho gia đình khiếm thị

(VTC News) -

IVF - cho con khởi đầu khỏe mạnh

IVF (thụ tinh ống nghiệm) trong hỗ trợ sinh sản là phương pháp tiên tiến, hiện đại với tỷ lệ thành công cao hàng đầu. Kể từ ca thụ tinh ống nghiệm thành công đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1998, IVF trong nhiều năm qua là giải pháp được hàng chục nghìn gia đình hiếm muộn lựa chọn trên hành trình tìm con.

Nếu như trước đây, thành công của IVF chỉ được nhìn nhận qua việc giúp cha mẹ có con thì với sự phát triển của y học hiện đại, định nghĩa ấy đã thay đổi. IVF giờ đây khi kết hợp cùng sàng lọc phôi đem đến giải pháp ngăn ngừa bệnh lý di truyền sang con. Đây cũng chính là kim chỉ nam định hướng con đường sinh con khỏe mạnh được đề cập trong tọa đàm “Hiểu về di truyền trong khiếm thị - Ánh sáng của hy vọng”, diễn ra tại BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh vào ngày 11/10/2025 vừa qua.

Tọa đàm quy tụ các chuyên gia Di truyền - Hỗ trợ sinh sản - Nhãn khoa.

“IVF (thụ tinh ống nghiệm) kết hợp xét nghiệm di truyền tiền làm tổ là bước tiến mới trong y học không chỉ giúp nâng cao tỷ lệ thành công trong một chu kỳ, giảm thiểu lưu sảy thai sớm mà hơn cả là cho phép sàng lọc các bệnh lý di truyền phức tạp” - Bác sĩ Nguyễn Bình Dương, Trưởng Trung tâm Y học Sinh sản và Hiếm muộn Hồng Ngọc Phúc Trường Minh - nhấn mạnh.

“Ánh sáng” hy vọng cho gia đình khiếm thị

Theo báo cáo tăng cường tiếp cận thông tin cho người khiếm thị “10 năm hợp tác giữa Việt Nam và quỹ Force”, Việt Nam có khoảng 900.000 người khiếm thị (NKT), chiếm 1,2% dân số cả nước, trong đó có khoảng hơn 600.000 người mất thị lực hoàn toàn. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khiếm thị là do yếu tố di truyền.

Với sự tham gia của đông đảo đội ngũ chuyên gia bác sĩ trong lĩnh vực di truyền, hỗ trợ sinh sản, nhãn khoa, tọa đàm đã mang đến thông tin giá trị về sự có mặt của gen và di truyền trong khiếm thị, từ đó nâng cao nhận thức cộng đồng về khiếm thị và các bệnh lý mắt di truyền, mở hướng sàng lọc, phòng ngừa sớm để tránh nguy cơ di truyền mù lòa. Không ai có thể lựa chọn bộ gen khi sinh ra nhưng với sự tiến bộ của y học, cha mẹ hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn tương lai cho con.

Bài tham luận của chuyên gia Di truyền đưa ra góc nhìn sâu sắc.

Trong khuôn khổ tọa đàm, TS. Dương Quốc Chính (Cố vấn chuyên môn, Trung tâm Gene Hồng Ngọc, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) chia sẻ: “Sự phát triển của khoa học di truyền cho phép chúng ta hoàn toàn xác định được các nguyên nhân di truyền, từ đó có phương án cắt đứt gen bệnh trong gia đình để sinh ra những em bé không mang đột biến di truyền”.

Bước đồng hành cùng thế hệ tương lai

Hướng tới mục tiêu xa hơn cùng gia đình sinh con khỏe mạnh, không mang bệnh lý di truyền, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh là một trong những đơn vị tiên phong triển khai đồng bộ Trung tâm IVF và Trung tâm Gen, xây dựng mô hình điều trị khép kín, toàn diện, phối hợp liên chuyên khoa. Nhờ đó, hành trình của mỗi gia đình được tối ưu cả về thời gian, chi phí cũng như hiệu quả điều trị.

Y học tiên tiến không chỉ để chữa trị, mà còn để phòng ngừa. Đối với cộng đồng khiếm thị, IVF kết hợp sàng lọc phôi trao cơ hội cho mỗi em bé được sinh ra với đôi mắt sáng khỏe mạnh và tương lai rộng mở, không còn phải đối diện với bóng tối.

Và hành trình “ánh sáng của hy vọng” sẽ không chỉ dừng lại trong khuôn khổ tọa đàm, mà còn tiếp tục tại chương trình “Chắp cánh ước mơ”. Với mục tiêu chia sẻ gánh nặng tài chính, mang đến cơ hội sinh con khỏe mạnh cho các cặp đôi mắc bệnh lý di truyền nói chung và khiếm thị di truyền nói riêng, Trung tâm Y học Sinh sản và Hiếm muộn Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh triển khai chương trình với các gói tài trợ 25%, 50%, 100% chi phí sàng lọc phôi.

Các gia đình chưa có xét nghiệm di truyền bố/mẹ trước đó sẽ được gửi tặng gói hỗ trợ giảm 10% thực hiện các xét nghiệm, nhằm xác định trường hợp của bản thân có cần thực hiện sàng lọc phôi (PGT) trong quá trình làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) hay không.

Bằng cả chuyên môn, kinh nghiệm và những quà tặng đồng hành, Trung tâm Y học Sinh sản và Hiếm muộn Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh hy vọng rằng sẽ tiếp tục là điểm tựa tin cậy của các gia đình, vượt qua rào cản bệnh lý di truyền, đón con khỏe mạnh.