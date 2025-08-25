Chứng khoán lao dốc, nhiều cổ phiếu nằm sàn

(VTC News) -

Kết phiên giao dịch hôm nay, VN-Index giảm hơn 31 điểm xuống mức 1.614. Sắc đỏ bao trùm bảng điện với 488 mã giảm điểm và 27 cổ phiếu nằm sàn. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 42.200 tỷ đồng, tương đương 1,45 tỷ cổ phiếu giao dịch, giảm 19% so với trung bình 20 phiên, cho thấy áp lực bán vẫn đang được kiểm soát.

Đà bán mạnh từ toàn bộ 27 cổ phiếu nhóm ngân hàng đã tạo áp lực lên VN-Index trong phiên này, với 5 mã nằm sàn gồm TPB, VIB, MSB, EIB và OCB. Các mã VPB, ACB, STB, CTG, SHB cũng giảm tương ứng 3 - 6%. Áp lực bán cũng mạnh lên ở các nhóm ngành khác như năng lượng (-4%), hóa chất (-2,1%) và xây dựng (-1,5%).

Ngược lại, nhóm bất động sản hiếm hoi vẫn giữ sắc xanh trên 1%, được dẫn dắt bởi VIC (+5,6%), DXG (+1,5%) và NVL (+1%). Một số cổ phiếu bảo hiểm cũng ghi nhận đà tăng tốt, điển hình như AIC, BIC và BVH.

Khối ngoại bán ròng 1.746 tỷ đồng, chủ yếu ở HPG, VPB, STB và VHM, trong khi lại mạnh tay mua MBB với giá trị 292 tỷ đồng.

Chứng khoán lao dốc. (Ảnh minh hoạ).

Trong đó, trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng phiên thứ 12 liên tục với giá trị gần 1.716 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 45,3 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 586,1 tỷ đồng, tương đương hơn 22,3 triệu cổ phiếu. Tiếp đó là VPB với 431,7 tỷ đồng.

Trên HNX, nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng hơn 24 tỷ đồng, tương đương 869.753 cổ phiếu.

Trong đó, khối ngoại tập trung bán ròng gần 28,2 tỷ đồng cổ phiếu CEO của Tập đoàn CEO. Đứng thứ hai là MBS của nhóm chứng khoán với quy mô gần 16,4 tỷ đồng.

Tại thị trường UPCoM, nhà đầu tư ngoại duy trì bán ròng phiên thứ 12 liên tục với quy mô gần 8 tỷ đồng, song mua ròng với khối lượng 244.122 cổ phiếu.

Theo Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), VN-Index đã có tín hiệu tạo đỉnh của nhịp tăng nóng và thị trường kết thúc giai đoạn gia tăng đầu cơ, đòn bẩy ngắn hạn mạnh. Nhóm này dự đoán chỉ số của sàn HoSE có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.600 điểm. Thị trường sẽ giao dịch chậm lại, thanh khoản suy giảm dần.