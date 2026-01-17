Chủ tịch Pramac Group qua đời ở tuổi 36

Trang cá nhân của bà Hà Ánh Nhi (em gái doanh nhân Hà Quang Dũng) xác nhận Chủ tịch HĐQT Pramac Group đã qua đời vào ngày 15/1.

Doanh nhân Hà Quang Dũng. (Ảnh: FB Hà Ánh Nhi)

Doanh nhân Hà Quang Dũng sinh năm 1990, là Chủ tịch HĐQT CTCP Pramac, hoạt động chủ lực trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt là sản xuất nhôm.

Về học vấn, ông Dũng từng theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), nằm trong nhóm 10 thí sinh có điểm số cao nhất kỳ thi đại học năm đó. Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục nhận học bổng Thạc sĩ tại Đại học Liverpool (Vương quốc Anh), đồng thời có thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng trước khi tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình.

Dù là thế hệ thứ 2 của Tập đoàn Nguyệt Ánh, song ông Hà Quang Dũng không tiếp quản ngay hệ sinh thái kinh doanh đa ngành của gia đình mà quyết định thử sức bằng việc vay vốn để mua lại một nhà máy nhôm đã phá sản.

Sau 5 năm, Pramac Group do ông sáng lập đã vươn lên trở thành nhà cung cấp nhôm hàng đầu cho nhiều đơn vị sản xuất trong và ngoài nước, thiết lập quan hệ hợp tác với các thương hiệu lớn như Heineken, Coca-Cola.

Theo thông tin công bố trên website, CTCP Pramac được thành lập năm 2018, tiền thân là Nhà máy Nhôm Tân Đông, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhôm thỏi (ingot) và phôi nhôm dài (billet). Doanh nghiệp sở hữu nhà xưởng rộng 20.000 m2 với tổng vốn đầu tư khoảng 20 triệu USD.

CTCP Pramac hiện được đánh giá là một trong những nhà máy sản xuất nhôm quy mô lớn tại khu vực miền Bắc.

Doanh nghiệp đang tập trung vào việc nâng công suất nhà máy lên 60.000 tấn/năm, trong đó dự kiến phân bổ 20.000 tấn cho thị trường châu Á, 20.000 tấn cho châu Âu và 20.000 tấn phục vụ nhu cầu trong nước. Công ty cũng đầu tư dây chuyền đúc rót phôi nhôm tự động với công suất 25 tấn/mẻ; nhà máy có 4 lò, tương đương công suất 100 tấn/mẻ.