Mùa lương thưởng về, 'lộc kép' đón Tết cùng Vikki Bank

(VTC News) -

Với Vikki Bank, lựa chọn ấy còn trở nên háo hức hơn khi mỗi sổ tiết kiệm không chỉ sinh lời ở lãi suất hấp dẫn, an toàn và tiện ích, mà còn mở ra cơ hội nhận “lộc kép” ngay trước thềm năm mới.

Gửi tiền cuối năm, nhận “lộc kép” vui Tết an tâm

Trong tâm lý Á Đông, cuối năm là thời điểm của “giữ lộc - sinh lộc”. Không ít người chọn gửi tiết kiệm như một cách để tiền không trôi đi quá nhanh, và cũng để tạo tâm thế chủ động hơn cho năm mới.

Chính ở điểm giao thoa ấy, Ngân hàng Số Vikki triển khai Chương trình “TIẾT KIỆM Vikki – Trúng VÀNG ký” - một cách gửi tiền vừa quen, vừa khác biệt. Quen bởi vẫn là tiết kiệm an toàn, lãi suất hấp dẫn. Khác biệt bởi trải nghiệm tích lũy có thêm niềm vui, khi mỗi khoản gửi còn đi kèm cơ hội trúng vàng như “lộc xuân” đến sớm.

Cô N.T.Y, một khách hàng tại TP.HCM, chia sẻ: “Trước đây, thú thực khi gửi tiết kiệm mình chỉ chỉ xoay quanh số lãi. Nhưng nay niềm vui nhân đôi đầy bất ngờ khi nhận được thông báo trúng vàng từ Vikki. Giá trị hơn, vui hơn vì đúng lúc cuối năm, chuẩn bị đón năm mới, cảm thấy như có thêm may mắn cho gia đình mình”.

Tại Vikki, mỗi khoản gửi đều sinh lời an toàn, minh bạch và tiện lợi - mỗi ngày đều là cơ hội trúng vàng.

Khi tích lũy trở nên nhẹ nhàng hơn

Một điểm khiến nhiều khách hàng lựa chọn Vikki trong mùa cao điểm lương thưởng về là sự đơn giản và tiện ích. Chỉ vài thao tác trên ứng dụng, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm, theo dõi kỳ hạn, quản lý dòng tiền. Những tiện ích này cũng nhanh chóng được tích hợp khi gửi tiết kiệm tại quầy.

Theo chương trình, khách hàng gửi tiết kiệm online từ 20 triệu đồng mỗi tháng được hưởng lãi suất ưu đãi cao hơn so với gửi tại quầy, trong khi thời gian triển khai kéo dài đến 10/2/2026 - bao trọn nhịp cuối năm và đầu xuân.

Ứng dụng Vikki còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để gợi ý phương án tích lũy phù hợp với thói quen và mục tiêu tài chính của từng người. Việc gửi tiền vì thế bớt “căng thẳng tính toán”, mà trở nên giống một thói quen tài chính dễ chịu hơn.

Bên cạnh trải nghiệm số, Vikki luôn chăm chút cho từng kết nối trực tiếp qua hệ thống phòng giao dịch và không gian VikKafe đầy mới mẻ mà gần gũi.

An tâm trên nền tảng số, vẫn có chỗ để chuyện trò

Trong nhịp sống ngày càng số hóa, nhu cầu quản lý tài chính an toàn, chủ động và minh bạch đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Trên nền tảng số của Vikki Bank, các giao dịch được vận hành với hệ thống bảo mật nhiều lớp, xác thực thông minh và sinh trắc học, giúp dòng tiền được kiểm soát chặt chẽ và liền mạch mỗi ngày.

Nhưng tài chính không chỉ là những con số trên màn hình. Bên cạnh trải nghiệm số, Vikki luôn chăm chút cho từng kết nối trực tiếp qua hệ thống phòng giao dịch và không gian VikKafe đầy mới mẻ mà gần gũi. Đó là một “café tài chính” mở, nơi khách hàng có thể vừa trao đổi về kế hoạch tích lũy, vừa trò chuyện trong không gian thân thiện, gần gũi, để các quyết định tài chính trở nên nhẹ nhàng và dễ chia sẻ hơn.

Chính cách tiếp cận ấy đã góp phần tạo nên uy tín của Ngân hàng Số Vikki trong năm 2025, khi ngân hàng được ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong nước và khu vực, từ danh hiệu “Ngân hàng Năng động Sáng tạo của năm” tại Better Choice Awards, đến Top 10 thương hiệu uy tín Đông Nam Á, Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương (APEA).

Và với khách hàng, giá trị lớn hơn nằm ở cảm giác an tâm rất cụ thể: tiền được sinh sôi an toàn, kế hoạch được sắp xếp rõ ràng, và Tết đến không còn là nỗi lo tài chính thường trực.

Giữa mùa lương thưởng về, gửi tiết kiệm tại Vikki vì thế trở thành lựa chọn vừa chắc tay, vừa đón cơ hội nhận “lộc kép” đón xuân may mắn. Để năm mới bắt đầu bằng sự vững vàng, chủ động và an vui.