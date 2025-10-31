Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nền kinh tế APEC

(VTC News) -

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025, ngày 31/10, Chủ tịch nước Lương Cường có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Peru và Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc).

Tăng cường hợp tác song phương và đa phương

Tại các cuộc trao đổi, các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế, bày tỏ ấn tượng trước thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và cải cách đổi mới của Việt Nam.

Các bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: TTXVN phát)

Lãnh đạo các nền kinh tế cũng chúc mừng Việt Nam được chọn làm chủ nhà APEC 2027, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để cùng Việt Nam tổ chức thành công năm APEC này.

Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng tới bà Takaichi Sanae được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản, bày tỏ tin tưởng bà sẽ dẫn dắt đất nước đạt nhiều thành tựu mới.

Thủ tướng Sanae cảm ơn và khẳng định Nhật Bản coi trọng, mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ sắp xếp thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN, nhất là trong năm Malaysia làm Chủ tịch ASEAN 2025. Ông Ibrahim khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Malaysia.

Với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ CPTPP.

Ông Luxon chúc mừng Việt Nam duy trì tăng trưởng kinh tế ấn tượng và bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ khi Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CPTPP năm 2026.

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Papua New Guinea John Rosso, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giữa ASEAN và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại – đầu tư. Ông Rosso bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác và học hỏi kinh nghiệm phát triển từ Việt Nam.

Thúc đẩy đầu tư, tài chính và kết nối khu vực

Trao đổi với Bộ trưởng Ngoại thương và Du lịch Peru Teresa Stella Mera Gomez, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị nhiều mặt với Peru.

Hai bên đánh giá cao dự án Bitel của Tập đoàn Viettel, và phía Peru cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại nước này.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Trưởng đoàn Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong cuộc gặp Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu, hai bên thống nhất triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính, thương mại, đầu tư và du lịch.

Ông Lý Gia Siêu cho biết sẵn sàng hợp tác hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính và trao đổi đoàn trong thời gian tới.

Tối cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng các nhà lãnh đạo APEC tham dự Hội nghị.