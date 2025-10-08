Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê sông Cầu, sông Cà Lồ

(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành công điện về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất tại Thủ đô.

Chủ tịch thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Các đơn vị sẵn sàng triển khai phương án hộ đê (đặc biệt lưu ý các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ lũ thường lên nhanh, đang xảy ra lũ lớn và đã từng xảy ra sự cố trong những năm gần đây) để bảo vệ các trọng điểm xung yếu đê điều, các vị trí xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục và các đoạn đê sát sông, thường bị đùn sủi, rò rỉ, các đoạn đê có nguy cơ mất an toàn.

Đường phố Hà Nội ngập sâu sau trận mưa sáng 7/10.

Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu câu huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu khi mới phát sinh theo phương châm “4 tại chỗ”, không để sự cố phát triển thêm; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tổ chức theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời cung cấp thông tin về tình hình mưa lũ cho các cơ quan chức năng, địa phương và nhân dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó theo quy định; chỉ đạo công tác phòng, chống lũ, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền;

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, vận hành liên hồ chứa, bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi...

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an thành phố cần chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, lương thực, thực phẩm cần thiết, phối hợp với cơ quan chức năng, các lực lượng ở địa phương triển khai hỗ trợ nhân dân phòng, chống lũ, lụt, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh nhất có thể hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương.

Theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền, 2 cơ quan này tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên tình hình, tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng, chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.