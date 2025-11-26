Chính phủ yêu cầu trả gộp 3 tháng lương hưu với 4 tỉnh thiệt hại nặng do mưa lũ

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 380 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8% và năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai thực hiện khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị, các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Người dân xã Hoà Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau thiên tai.

Chính phủ quán triệt ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống Nhân dân, không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, bị rét, không để các cháu học sinh thiếu trường lớp, không để người ốm thiếu chỗ chữa bệnh và các dịch vụ thiết yếu liên quan.

Các bộ, cơ quan, địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả với tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời và hiệu quả, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, bảo đảm nguyên tắc "sáu rõ" trong phân công công việc (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả), "không cầu toàn, không nóng vội và cũng không bỏ lỡ cơ hội".

Chính phủ lưu ý, kết hợp chặt chẽ việc hỗ trợ khắc phục hậu quả với việc tái cơ cấu lại sản xuất, sắp xếp lại dân cư tại các khu vực nguy hiểm, chủ động khôi phục hạ tầng, nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng bền vững với thiên tai.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và 2/2026) vào kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026.

Bộ Tài chính cũng cần chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương cấp thẻ, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết các vướng mắc về thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm người tham gia bảo hiểm y tế được khám, chữa bệnh kịp thời.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống trong vùng ngập lụt.

Xây dựng khu tái định cư cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, bằng mọi biện pháp cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch; không để phát sinh dịch bệnh sau lũ; sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực còn ngập sâu, nguy hiểm.

Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hỗ trợ tối đa vận chuyển lương thực, hàng hoá đến các địa phương, các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, lực lượng tại chỗ hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, vận chuyển, phân phát lương thực đến tận tay người dân tại các vùng bị chia cắt, cô lập.

Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM, UBND TP Hải Phòng và UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho các tỉnh Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 99.

Chính phủ khuyến khích các địa phương căn cứ khả năng cân đối dự phòng ngân sách địa phương mình để hỗ trợ các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả thiên tai.

Với nhiệm vụ hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở, Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ của Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác để tập trung hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại, hoàn thành theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng.

"Chủ động rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác để bố trí, sắp xếp quỹ đất xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng, hoàn thành theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng, trong đó có xây dựng khu mới tái định cư cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai", nghị quyết nêu rõ.

UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo xử lý môi trường ngay sau khi lũ rút với tinh thần "lũ rút đến đâu xử lý ngay đến đó", huy động tối đa các lực lượng (quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ, sinh viên…) hỗ trợ Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường xá, trường lớp, cơ sở y tế, trụ sở làm việc, nhà xưởng sản xuất để bảo đảm chỗ ở, công tác học tập, khám chữa bệnh, nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh.