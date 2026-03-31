Chìm tàu tại Vũng Tàu, ba người trong một gia đình mãi mãi không trở về

Ngày 31/3, ông Nguyễn Thành Hiếu - Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ (tỉnh Tây Ninh) cho biết, địa phương đang phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ tai nạn đường thủy thương tâm xảy ra tại vùng biển Vũng Tàu đêm 26/3.

Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là em Đ.M.Kh. (17 tuổi), con trai của vợ chồng ông Đ.M.Tr. và bà P.T.V. Trước đó, thi thể bà V. được phát hiện ngay trong đêm xảy ra tai nạn, còn ông Tr. được tìm thấy vào ngày 28/3.

Chính quyền xã Thuận Mỹ đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình, người thân của ba nạn nhân tử vong trong vụ chìm tàu tại vùng biển Vũng Tàu. (Ảnh: L.L)

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, gia đình ông Tr. vốn là những lao động nghèo, rời quê nhà Tây Ninh xuống vùng biển Vũng Tàu hành nghề đánh bắt thủy sản.

Đêm 26/3, tàu của gia đình ông Tr. đang neo đậu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi biển hôm sau thì bất ngờ va chạm mạnh với một phương tiện khác.

Cú tông trực diện khiến tàu chìm nhanh, cả ba thành viên trong gia đình rơi xuống nước và mất tích.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ đã huy động phương tiện, triển khai tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, các nạn nhân đều đã tử vong; thi thể lần lượt được tìm thấy và đưa về quê nhà tại ấp Phú Tây A (xã Thuận Mỹ) để mai táng theo phong tục địa phương.

Ông Nguyễn Thành Hiếu cho biết chính quyền xã đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bước đầu 6 triệu đồng để gia đình vơi bớt khó khăn trước mắt.

"Đây là một mất mát quá lớn, không gì bù đắp nổi. Chúng tôi đã đề nghị các ban ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục theo sát, hỗ trợ kịp thời để thân nhân các nạn nhân sớm ổn định tinh thần và cuộc sống sau biến cố quá lớn này", ông Hiếu bày tỏ.