+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng, Trương Ngọc Ánh đối diện mức án nào?
(VTC News) -
Luật sư Đặng Văn Cường phân tích vụ diễn viên Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản tương đương hàng nghìn lượng vàng và mức án có thể đối diện.
DUNG NHIÊN
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng, Trương Ngọc Ánh đối diện mức án nào?
21:05 01/11/2025
VTC NEWS TV
Bắt thêm 3 người trong đường dây lừa đảo hơn 300 tỷ đồng ở Campuchia
21:02 01/11/2025
Bản tin 113
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ASEAN với Nhật Bản và Hoa Kỳ
20:58 01/11/2025
Thời sự quốc tế
Diễn biến mới vụ gần 2.000 container sầu riêng bị ùn tắc
20:53 01/11/2025
Thị trường
Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc chuyến công tác dự Tuần lễ Cấp cao APEC
20:44 01/11/2025
Thời sự quốc tế
Vụ cô gái tử vong trong ô tô ở TP.HCM: Không phát hiện thi thể bị tác động
20:33 01/11/2025
Tin tức 24h qua
4 dự án BOT gần 60.000 tỷ đồng ở cửa ngõ TP.HCM sẽ khởi công trong năm 2026
20:30 01/11/2025
Đầu Tư
Người đàn ông dùng dao tấn công hàng xóm rồi cố thủ trong nhà ở TP.HCM
19:32 01/11/2025
Đời sống
Biển Đông sắp đón cơn bão số 13 cường độ mạnh, khả năng đổ bộ đất liền nước ta
19:14 01/11/2025
Thời tiết
Truy nã nóng 'ông trùm' ma túy Nghiêm Tiến Dũng đang bỏ trốn
19:06 01/11/2025
Bản tin 113
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản sau nhiều tháng lẩn trốn
19:02 01/11/2025
Bản tin 113
Truy nã người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng ở Hà Nội
19:00 01/11/2025
Bản tin 113
Lũ cát đỏ lại đổ xuống Quốc lộ 1 ở Lâm Đồng, giao thông tê liệt
18:50 01/11/2025
Tin nhanh 24h
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp phát triển sàn dữ liệu tại Việt Nam
18:41 01/11/2025
Chính trị
Chuyến công tác tới Anh của Tổng Bí thư nâng cao vị thế của Việt Nam tại châu Âu
18:35 01/11/2025
Chính trị
Hà Nội Tasco Auto vô địch giải bóng chuyền hạng A, thăng hạng giải VĐQG 2026
18:28 01/11/2025
Thể thao
Trương Ngọc Ánh từ 'phú bà showbiz' đến vòng lao lý
18:17 01/11/2025
VTC NEWS TV
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước
17:55 01/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Nhân viên nhà hàng ‘hóa’ nhân vật kiếm hiệp, nấu ăn bằng kung fu
17:52 01/11/2025
Chuyện bốn phương
'Vũ khí trong bóng đêm': Máy bay không người lái Ukraine khiến Nga lo sợ
17:48 01/11/2025
Quân sự
Chủ tịch Quốc hội: Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa then chốt
17:40 01/11/2025
Chính trị
Gần 2 giờ đồng hồ khiêng thai phụ chuyển dạ vượt đường sạt lở đi sinh
17:37 01/11/2025
Tin nhanh 24h
Busan mở rộng hợp tác với TP.HCM về cảng biển, đóng tàu và du lịch
17:35 01/11/2025
Thời sự quốc tế
Số người chết do mưa lũ ở Huế tiếp tục tăng, gần 6000 ngôi nhà còn bị ngập
17:34 01/11/2025
Tin nóng
90% nạn nhân các vụ 'bắt cóc trực tuyến' là nữ giới
16:51 01/11/2025
Thời sự
Thiếu điện, lương thực và nước sạch: Nỗi lo của người dân vùng lũ ở Huế
16:25 01/11/2025
VTC NEWS TV
XSMB 1/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 1/11/2025
16:00 01/11/2025
Xổ số miền Bắc
Vietlott 1/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/11/2025 - Xổ số Power 6/55
16:00 01/11/2025
Xổ số
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch TP Hải Phòng
15:57 01/11/2025
Chính trị
VinHomes Cần Giờ sử dụng công nghệ san lấp lấn biển bền vững hàng đầu thế giới
15:54 01/11/2025
Bất động sản