Chicilon Media - đơn vị truyền thông tiên phong hoàn tất đăng ký viễn thông

(VTC News) -

Tháng 8/2025, Chicilon Media hoàn tất thủ tục đăng ký dịch vụ viễn thông theo quy định của Luật Viễn thông và Nghị định số 133/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc đăng ký trên khẳng định Chicilon Media đã đủ điều kiện pháp lý để cung cấp hợp pháp các dịch vụ IoT (Internet vạn vật) và truyền thông thông minh trên phạm vi toàn quốc, với các lĩnh vực: màn hình thông minh, nhận diện hình ảnh, thu thập và xử lý dữ liệu, thiết bị thông minh, mạng cảm biến, giám sát môi trường…

Đây là bước tiến quan trọng, không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu của Chicilon Media trong lĩnh vực quảng cáo thông minh và truyền thông số, mà còn thiết lập chuẩn mực mới về tính tuân thủ và đổi mới cho toàn ngành quảng cáo - truyền thông tại Việt Nam.

Theo đó, Chicilon Media sẽ từng bước triển khai các màn hình thông minh trên toàn quốc, tích hợp kết nối 4G và hệ thống camera, đồng thời nhấn mạnh ba định hướng chiến lược:

Không chỉ vận hành mạng lưới truyền thông của riêng mình, Chicilon Media còn cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp quảng cáo khác, góp phần nâng cao hiệu quả quảng cáo và chất lượng dịch vụ khách hàng cho toàn ngành.

Khuyến khích ngành quảng cáo tích cực tham gia xây dựng kinh tế số của Việt Nam, với phương châm tuân thủ pháp luật, an toàn và minh bạch.

Thúc đẩy quảng cáo ngoài trời trở thành một phần quan trọng trong hạ tầng đô thị số, đồng hành cùng Chính phủ và xã hội trong tiến trình phát triển thành phố thông minh.

Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên hoàn tất thủ tục đăng ký viễn thông trong ngành quảng cáo truyền thông, Chicilon Media sẽ tiếp tục kiên định với tôn chỉ “hợp pháp - hợp chuẩn, công nghệ dẫn đầu, dịch vụ chia sẻ”, từng bước thúc đẩy ngành quảng cáo - truyền thông Việt Nam tiến vào giai đoạn mới: số hóa, dữ liệu hóa và thông minh hóa.