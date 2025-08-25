Chicilon Media - đơn vị truyền thông tiên phong hoàn tất đăng ký viễn thông

Tháng 8/2025, Chicilon Media hoàn tất thủ tục đăng ký dịch vụ viễn thông theo quy định của Luật Viễn thông và Nghị định số 133/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Việc đăng ký trên khẳng định Chicilon Media đã đủ điều kiện pháp lý để cung cấp hợp pháp các dịch vụ IoT (Internet vạn vật) và truyền thông thông minh trên phạm vi toàn quốc, với các lĩnh vực: màn hình thông minh, nhận diện hình ảnh, thu thập và xử lý dữ liệu, thiết bị thông minh, mạng cảm biến, giám sát môi trường…
Đây là bước tiến quan trọng, không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu của Chicilon Media trong lĩnh vực quảng cáo thông minh và truyền thông số, mà còn thiết lập chuẩn mực mới về tính tuân thủ và đổi mới cho toàn ngành quảng cáo - truyền thông tại Việt Nam.
Theo đó, Chicilon Media sẽ từng bước triển khai các màn hình thông minh trên toàn quốc, tích hợp kết nối 4G và hệ thống camera, đồng thời nhấn mạnh ba định hướng chiến lược:
Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên hoàn tất thủ tục đăng ký viễn thông trong ngành quảng cáo truyền thông, Chicilon Media sẽ tiếp tục kiên định với tôn chỉ “hợp pháp - hợp chuẩn, công nghệ dẫn đầu, dịch vụ chia sẻ”, từng bước thúc đẩy ngành quảng cáo - truyền thông Việt Nam tiến vào giai đoạn mới: số hóa, dữ liệu hóa và thông minh hóa.