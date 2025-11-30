Chi hơn 4 tỷ đồng mua ngôi làng bỏ hoang 50 năm để cải tạo thành khu nghỉ dưỡng

Năm 2015, vợ chồng Sean Baldock và Lolly Curran quyết định rời khỏi Vương quốc Anh. Thay vì đến Tây Ban Nha thuê một biệt thự nhìn ra biển hoặc một ngôi nhà nông thôn xinh đẹp ở Ý, cặp đôi lại chọn ngôi làng bị bỏ hoang ở Pháp. (Ảnh: La Galiserie/Kênh 4)

Sean và Lolly đã bán nhà ở Sussex và mua ngôi làng La Galiserie bị bỏ hoang trong nhiều thập kỷ với giá 118.000 bảng Anh (tương đương hơn 4,1 tỷ đồng). (Ảnh: La Galiserie)

La Galiserie là làng nhỏ bao gồm một dinh thự lớn và các tòa nhà xung quanh. Nơi này không có điện, không có nước máy. Các ngôi nhà ở đây cũng không có cửa ra vào hay cửa sổ. (Ảnh: La Galiserie)

Ngôi làng đã xuống cấp hoàn toàn do bị bỏ quên trong hơn 50 năm. (Ảnh: La Galiserie)

Bên cạnh cụm tòa nhà, Lolly và Sean có khoảng hai mẫu đất được sử dụng để canh tác nhưng hiện chỉ có cỏ dại. (Ảnh: La Galiserie)

Lolly và Sean đã dành vài năm để cải tạo các tòa nhà, quyết tâm thổi luồng sinh khí mới vào La Galiserie và biến nơi này thành một khu nghỉ dưỡng. (Ảnh: La Galiserie)

Hiện tại, Lolly và Sean đã hoàn thành một số phòng nghỉ và chuẩn bị chào đón du khách. (Ảnh: La Galiserie)

Người dân địa phương ngạc nhiên và vui mừng với cách Sean và Lolly đã biến đổi những tòa nhà bị bỏ hoang. Sau cải tạo, cặp đôi có thể tận hưởng cuộc sống chậm rãi hơn tại La Galiserie. (Ảnh: La Galiserie)

Hoàng hôn tạo nên cảnh tuyệt đẹp ở chính ngôi làng từng bị bỏ hoang. (Ảnh: La Galiserie)