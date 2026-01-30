Chỉ đau tức ngực trái thoáng qua, không ngờ phát hiện bệnh lý tim mạch nguy hiểm

(VTC News) -

Bệnh nhân khởi phát cơn đau tức ngực trái vào khoảng 4 giờ sáng, kéo dài 15 - 20 phút rồi tự hết. Do lo lắng nên bệnh nhân đã đến Phòng khám Đa khoa MEDLATEC khám.

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân không có tiền sử bệnh tim mạch, không hút thuốc, duy trì lối sống lành mạnh và thường xuyên tập thể dục từ 60 - 90 phút mỗi ngày. Kết quả xét nghiệm cho thấy men tim vẫn trong giới hạn bình thường, chỉ số Troponin T-hs đạt 9,6 ng/L, NT-proBNP 18,9 pg/ml. Tuy nhiên, bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa lipid máu với HDL-C giảm (0,96 mmol/L) và triglyceride tăng (3,38 mmol/L).

Nhận định cơn đau ngực có nhiều khả năng liên quan đến bệnh lý mạch vành, các bác sĩ đã chỉ định chụp MSCT mạch vành. Kết quả cho thấy bệnh nhân có mảng xơ vữa hỗn hợp gây hẹp khoảng 60–70% đoạn LAD1–2, được phân loại CAD-RADS 3.

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc bệnh mạch vành mạn tính do vữa xơ.

Bất thường được phát hiện trên phim chụp MSCT mạch vành của bệnh nhân (Ảnh: Medlatec).

Bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị nội khoa, tập trung kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ tim mạch và điều trị dự phòng biến cố. Hiện bệnh nhân tiếp tục duy trì điều trị theo chỉ định, tình trạng sức khỏe ổn định, không còn xuất hiện các triệu chứng đau ngực hay khó thở.

Theo BSCKII Trần Hải Nam - chuyên khoa Tim mạch, Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Xuân, bệnh mạch vành mạn tính là tình trạng các động mạch nuôi tim bị hẹp dần do sự hình thành và tiến triển của các mảng xơ vữa. Quá trình này diễn ra âm thầm trong nhiều năm và thường không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn sớm, khiến nhiều người chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo ban đầu.

Đau tức ngực là triệu chứng điển hình nhất của bệnh mạch vành, thường xuất hiện khi gắng sức, xúc động mạnh hoặc vào ban đêm, rạng sáng. Cơn đau có thể thoáng qua, tự hết sau vài phút nghỉ ngơi nên dễ bị nhầm lẫn với đau cơ, đau dạ dày hoặc mệt mỏi thông thường.

Ngoài ra, người bệnh còn có thể gặp các triệu chứng như khó thở, mệt nhanh, hồi hộp, vã mồ hôi, choáng váng, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch.

Bệnh mạch vành mạn tính liên quan chặt chẽ đến các yếu tố nguy cơ như rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, đái tháo đường, thừa cân - béo phì, hút thuốc lá, ít vận động, stress kéo dài và tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch sớm.

Đáng chú ý, ngay cả những người có lối sống tương đối lành mạnh, không hút thuốc và tập luyện thường xuyên vẫn có thể mắc bệnh nếu tồn tại các rối loạn chuyển hóa tiềm ẩn.

Các chuyên gia cho biết, chẩn đoán sớm bệnh mạch vành có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa biến chứng. Hiện chụp CT mạch vành là phương pháp không xâm lấn, giúp đánh giá chính xác mức độ hẹp mạch, tính chất mảng xơ vữa và nguy cơ biến cố tim mạch, từ đó hỗ trợ bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như đau tức ngực, khó thở không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài hoặc có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch, người dân nên chủ động thăm khám chuyên khoa Tim mạch.

Đồng thời, cần duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn khoa học, kiểm soát tốt các bệnh lý nền và tuân thủ điều trị để hạn chế tiến triển bệnh, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và các biến chứng tim mạch nguy hiểm.