Chi bộ trong lòng họ đạo - Nơi ‘ý Đảng’ gặp ‘lòng dân’.

(VTC News) -

Chi bộ trong lòng họ đạo Trong căn nhà mái ngói cũ ở khu phố Trường Lộc (phường Long Hoa), cách Tòa Thánh Cao Đài chưa đầy 2 cây số, chi bộ khu phố đang sinh hoạt định kỳ. Buổi họp quen thuộc, nơi nghị quyết của Đảng được đọc lên giữa lòng họ đạo.

14 đảng viên ngồi quây tròn. Người vừa dựng chiếc xe giao hàng ngoài cửa, áo còn lấm bụi đường. Người là tài xế taxi vẫn chưa kịp thay áo sau chuyến chạy dài. Có cô bán hàng ngoài chợ tranh thủ gác sạp, có bác hưu trí tóc bạc phơ vẫn cẩn thận mang theo sổ ghi chép. Tất cả cùng hướng mắt về Bí thư chi bộ Nguyễn Hoàng Tâm.

Chi bộ khu phố Trường Lộc (phường Long Hoa) sinh hoạt định kỳ.

Giọng của anh rành mạch vang lên giữa buổi trưa oi nồng: “Hôm nay chi bộ họp định kỳ, quán triệt nghị quyết mới, bàn việc dân sinh và cùng họ đạo thống nhất phương án tổ chức Hội yến Diêu Trì Cung - vừa đảm bảo tín ngưỡng, vừa đúng quy định của Nhà nước”.

Câu nói của anh như xóa đi cái nắng đang đọng trên vai áo mọi người. Tiếng quạt máy quay đều, xen giữa tiếng chuông Thánh thất xa xa vọng lại. Tiếng chuông đạo hòa trong không khí sinh hoạt chi bộ - nơi nghị quyết của Đảng lan tỏa đến từng người dân, kể cả những tín đồ sùng tín nhất.

Chi bộ Trường Lộc có 25 đảng viên, 8 người được miễn sinh hoạt, còn lại đa phần đều là tín đồ Cao Đài.

“Đạo và Đảng cùng trong một nhà”. Câu nói ấy của Bí thư Tâm thể hiện cách người dân Tây Ninh nhìn nhận: lý tưởng của Đảng không xa rời đức tin, mà bao dung, định hướng cho đức tin phát triển đúng pháp luật.

Chị Lê Thị Huyền Trang, thủ quỹ chi bộ, nói chậm rãi mà chắc nịch: “Tôi thấy điều quan trọng nhất là giữ cho bà con tín hữu hiểu đúng chủ trương, ai chưa hiểu mình giải thích rõ thì ai cũng đồng lòng. Là đảng viên mà giúp được đồng đạo, tôi thấy mình có ích lắm”.

“Ở họ đạo mình, nhiều chuyện tưởng như nhỏ nhặt, nhưng nếu chi bộ không nắm bắt, chỉ đạo người dân dễ hiểu sai chủ trương. Có đảng viên tham gia, vừa thuận đạo, vừa đúng pháp luật. Dân tin, đạo yên”, đảng viên Nguyễn Văn Hiền nói.

Đến phần bàn phương án phục vụ đại lễ, ai cũng có việc. Người trực an ninh, người vận động bà con giữ vệ sinh, người thăm hỏi đảng viên lớn tuổi. Không ai đùn đẩy, chẳng ai né tránh.

Dự cuộc họp chi bộ, đại diện Đảng ủy phường Long Hoa dặn dò: “Các đồng chí phải sâu sát, nắm tâm tư tín hữu. Đại lễ không chỉ là việc của đạo, mà còn là hình ảnh của địa phương, của Đảng trong lòng dân”.

Tiếng bút ghi sột soạt xen trong tiếng quạt quay. Giữa trưa Tây Ninh, trong căn phòng nhỏ này, nghị quyết của Đảng không chỉ là văn bản, nó đã trở thành hành động, thành niềm tin âm thầm của những con người vừa lao động mưu sinh, vừa gìn giữ lý tưởng của mình.

Ở Tây Ninh, nơi tôn giáo chiếm phần lớn đời sống tinh thần người dân, sự hòa hợp ấy không phải chuyện ngẫu nhiên. Nó đến từ niềm tin bền vững rằng, lý tưởng của Đảng là kim chỉ nam định hướng cho hành động, và cũng là nơi hội tụ những giá trị nhân văn mà các tôn giáo đề cao.

Chi bộ trong lòng họ đạo - Nơi ‘ý Đảng’ gặp ‘lòng dân’.

Nếu như tôn giáo nuôi dưỡng lòng thiện, thì lý tưởng cộng sản đưa lòng thiện đó đến hành động cụ thể, thành sức mạnh tập thể. Chính lý tưởng đó giúp đức tin thoát khỏi giới hạn cá nhân, trở thành động lực xã hội. Vì vậy, trong ánh sáng của Đảng, những giá trị hướng thiện của tôn giáo được nâng lên tầm mới - phục vụ cho sự nghiệp cách mạng.

Đảng không đứng bên ngoài đời sống, mà hiện hữu trong chính những khoảnh khắc bình dị nhất Trong từng buổi họp chi bộ, trong ánh mắt lắng nghe của người đảng viên áo trắng, trong sự đồng lòng của những người vừa giữ đạo vừa giữ Đảng. Chính ở đây, ranh giới tưởng như tách biệt giữa đạo và Đảng được xóa nhòa, để chỉ còn lại một niềm tin thống nhất: Phụng sự nhân dân.

Người gánh cả “hai vai” Rời khu phố Trường Lộc, chúng tôi đến Tòa Thánh Tây Ninh gặp chị Đỗ Thị Mỹ Hạnh - tín đồ có 21 năm tuổi Đảng.

Khuôn viên Tòa thánh mênh mông sáng rực trong nắng, hàng trăm tín đồ tất bật chuẩn bị cho Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung. Giữa dòng người ấy, chị Hạnh nổi bật bởi dáng nhanh nhẹn và nụ cười hiền hậu. Tay cầm chổi lớn, chị vừa quét vừa nói vui: “Tụi tôi làm cả tuần nay rồi đó. Ai cũng coi đây là công quả, mà tôi thì thêm cái vai đảng viên nữa, nên càng phải gương mẫu”.

Chị Đỗ Thị Mỹ Hạnh - tín đồ Cao Đài có 21 năm tuổi Đảng.

Mồ hôi lấm tấm, chị kể, từ những ngày còn công tác Mặt trận Tổ quốc phường Long Thành Bắc, chị đã gắn bó với hàng loạt hoạt động, phong trào ý nghĩa. Từ vận động xây nhà tình thương, mở đường, hòa giải tranh chấp... Mới đây, khi sáp nhập các địa giới hành chính, chị được duyệt nghỉ việc theo chế độ 178, và chuyển sinh hoạt về chi bộ khu phố Long Tân (phường Long Hoa).

Nhắc chuyện cũ, chị bật cười: “Hồi làm đường ở Long Mỹ, bà con sợ mất đất, tôi phải đi từng nhà. Tôi nói, đạo dạy làm phước, Đảng kêu gọi vì lợi ích chung, hai cái gặp nhau, có gì đâu mà sợ. Rồi ai cũng cười, rồi đồng ý”.

Chị kể thêm, có lần nhóm tín đồ từ nơi khác về hành lễ chưa xin phép, bà con xôn xao. Chị cùng vài đảng viên đến tận nơi, nhỏ nhẹ: “Các anh chị làm gì cũng nên báo với chính quyền một tiếng. Mình cố gắng làm cho đúng, ai cũng vui”. Chỉ mấy lời nhẹ, mà mọi chuyện yên.

Đó không chỉ là kết quả của một phong trào, mà là minh chứng sống động rằng, khi lý tưởng của Đảng được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, nó trở thành đạo đức, trở thành lòng dân. Đức tin, khi được soi rọi bằng lý tưởng chính trị tiên phong, sẽ không dừng lại ở thiện nguyện cá nhân mà trở thành động lực phát triển cộng đồng.

“Nếu tôi chỉ là tín đồ, họ có khi không nghe. Nếu tôi chỉ là đảng viên, họ còn dè chừng. Nhưng tôi là cả hai, nên tôi nói, họ tin”, giọng của chị mộc mạc, pha chút Nam Bộ ngọt ngào, nghe vừa gần vừa thật.

Chúng tôi nhìn quanh, giữa nắng chiều vàng, những tà áo trắng bay lấp lánh. Chị Hạnh hòa vào dòng người quét dọn sân lễ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Khoảnh khắc đó, chúng tôi bỗng thấy những điều lớn lao hóa ra bắt đầu từ những việc nhỏ bé như thế. Một người đảng viên quét sân Tòa Thánh, lặng lẽ mà sáng rực trong niềm tin của mình.

Chị Hạnh là điển hình cho người "gánh cả hai vai" giữa lòng họ đạo.

Khi chúng tôi hỏi, có khi nào chị thấy khó xử không, giữa hai vai ấy? Chị cười hiền, giọng pha lẫn trầm tư: “Có chứ. Nhưng nhớ lời Bác Hồ: ‘Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong’. Ở đây, dân là tín đồ. Khi ý Đảng được giải thích rõ ràng, lòng dân tự khắc mở ra”.

Chúng tôi im lặng. Giữa tiếng chuông ngân, dáng chị Hạnh cúi xuống nhặt chiếc lá khô rơi bên bậc thềm, chiếc áo trắng khẽ vướng bụi. Một hình ảnh bình thường, mà chúng tôi biết, nếu có biểu tượng nào cho sự gắn kết giữa Đảng và đạo, có lẽ chính là khoảnh khắc ấy.

Từ phòng họp nhỏ ở Trường Lộc đến sân Tòa Thánh rộng mênh mông, chúng tôi nhận ra một sợi dây vô hình mà bền chặt. Sợi dây nối “ý Đảng” với “lòng dân” bằng niềm tin, bằng những con người bình dị.

Những anh giao hàng, bác tài xế, cô buôn bán, người hưu trí, hay chị Hạnh - tất cả họ đều là đảng viên, nhưng đồng thời là tín đồ, là người sống giữa cộng đồng đạo đức tin. Ở nơi đạo và đời gặp nhau, họ chọn cách dung hòa, không bằng lời lớn tiếng, mà bằng việc làm nhỏ, bằng lòng kiên định.

Giữa nơi được xem là “thủ phủ” của tôn giáo, việc xây dựng Đảng chưa bao giờ dễ dàng. Không phải ngẫu nhiên Đảng có thể thuyết phục được lòng người. Sức thuyết phục ấy không đến từ những điều hô hào lớn lao mà từ chính cách Đảng thấm vào đời sống bằng các chủ trương cụ thể, bằng sự gương mẫu của từng đảng viên.

Cờ Tổ quốc cùng cờ đạo Cao Đài rực rỡ trong Lễ kỷ niệm 100 năm khai đạo.

Những tín đồ áo trắng, khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, không chỉ giữ đạo, họ đã chọn bước đi theo một con đường rộng hơn, rõ ràng hơn, là con đường lý tưởng.

Để rồi, chính nơi đây, lý tưởng Đảng được kiểm chứng bền bỉ nhất. Đảng không chỉ đồng hành mà còn dẫn đường. Những điều tôn giáo đề cao như lòng nhân ái, sự bao dung, tình đoàn kết… đều tìm thấy trong lý tưởng của Đảng một điểm quy chiếu vững chắc, nơi những giá trị đạo đức trở thành sức mạnh hành động tập thể.

Từ những chi bộ trong lòng họ đạo, ánh sáng của Đảng lan tỏa đến từng ngôi nhà, từng nếp nghĩ. Đảng không chỉ đồng hành mà còn định hướng cho đức tin đi đúng đường, giúp những giá trị tôn giáo không khép kín trong lễ nghi, mà trở thành hành động cụ thể vì dân, vì nước.

Trong ánh sáng ấy, mọi niềm tin đều hội tụ, để lý tưởng của Đảng trở thành ngọn nguồn soi rọi, nâng đức tin tôn giáo trong từng đảng viên lên tầm lý tưởng cách mạng - cao đẹp nhất, toàn diện nhất, của thời đại.