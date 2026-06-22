Cháy rừng ở Nghệ An sau 1 ngày chưa được tập tắt, hàng nghìn người cứu rừng

(VTC News) -

Trước diễn biến phức tạp của các vụ cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An, chiều 22/6, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai mọi biện pháp để khống chế và dập tắt hoàn toàn các đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Công tác chữa cháy phải được thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, huy động tối đa nhân lực, phương tiện và trang thiết bị theo phương châm "4 tại chỗ".

Hiện trường nơi xảy ra cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các đơn vị phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, bảo vệ tính mạng người dân và lực lượng tham gia chữa cháy, sẵn sàng phương án di dời dân cư nếu xuất hiện nguy cơ mất an toàn.

Đám cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn bùng phát từ chiều 21/6 trong điều kiện thời tiết cực đoan khi nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp và gió Tây Nam hoạt động mạnh. Lửa nhanh chóng lan rộng trên các khu vực có nhiều thực bì khô, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều trở ngại.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ tiếp cận hiện trường. Trong đêm, hàng nghìn người gồm thuộc các lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp cùng người dân địa phương tăng cường dập lửa.

Quân đội được huy động đến hiện trường để chữa cháy.

Để ngăn ngọn lửa tiếp tục lan sâu vào rừng, các tổ công tác được chia thành nhiều hướng, tập trung phát quang thực bì, mở đường băng cản lửa và khoanh vùng những khu vực có nguy cơ cháy cao. Nhiều phương tiện chuyên dụng cũng được điều động tới hiện trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An liên tục có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó. Trong sáng 22/6, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị quân sự, công an, biên phòng duy trì quân số ứng trực 24/24 giờ, đồng thời chuẩn bị phương án tăng cường lực lượng từ Quân khu 4 nếu tình huống phát sinh ngoài khả năng kiểm soát.

Đến tối 22/6 đám cháy tại xã Thiên Nhẫn cơ bản đã được khống chế.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, điều kiện thời tiết bất lợi cùng địa hình đồi núi hiểm trở là những yếu tố khiến việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Tối 22/6, trả lời phóng viên Báo điện tử VTC News, lãnh đạo xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An cho biết, đám cháy tại xã Thiên Nhẫn về cơ bản đã được khống chế, các lực lượng đang tập trung khống chế cháy rừng tại khu vực xã Vạn An; tiếp tục làm các đường băng cản lửa để dập tắt hoàn toàn các đám cháy.