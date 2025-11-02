Chất lỏng màu đỏ như máu phủ kín mặt đường, người dân hoang mang

Ngày 2/11, tại khu vực gần ga Lưu Xá xuất hiện một lớp chất lỏng màu đỏ phủ kín mặt đường, khiến người dân địa phương lo lắng.

Ghi nhận tại hiện trường, lớp chất lỏng màu đỏ sẫm trải dài cả km, loang ra hai bên đường và chảy xuống các rãnh thoát nước. Nhiều vị trí đọng lại thành vũng lớn, bốc mùi hắc khó chịu.

Đoạn đường phủ chất lỏng màu đỏ.

Tại hiện trường, nhiều công nhân đã được huy động dùng vòi nước rửa đường. Một người trong nhóm cho biết lớp chất đỏ trên là quặng, tuy nhiên chưa rõ là loại gì.

Chất lỏng phủ kín mặt đường, tràn ra hai bên.

Tuyến đường gần khu vực Ga Lưu Xá đổi thành màu đỏ khi bị lớp chất lỏng phủ kín, một số vị trí đọng thành vũng.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Hoàng Thị Minh Thu, Chủ tịch UBND phường Tích Lương xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Tích Lương cũng cho biết đã cử Công an phường và Phó Chủ tịch phường đến kiểm tra hiện trường, yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương xử lý, vệ sinh sạch sẽ.

Còn theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy phường Tích Lương, cơ quan chức năng đang xác minh cụ thể sự việc, khi có kết quả phường sẽ sớm cung cấp thông tin.