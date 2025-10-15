Chân dung cựu CEO NextTech Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình

Ông Đào Minh Phú sinh năm 1980. Giai đoạn 2020, khi vốn điều lệ của NextTech tăng từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, Đào Minh Phú từng góp 100 tỷ đồng, tương đương 20% vốn điều lệ, cổ đông còn lại gồm ông Nguyễn Hòa Bình góp 350 tỷ đồng (70%), ông Nguyễn Huy Hoàng 50 tỷ đồng (10%).

Ông Đào Minh Phú (ngoài cùng bên phải) và 8 bị can khác trong vụ án.

Cuối năm 2022, Đào Minh Phú được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, trở thành đại diện pháp luật của NextTech, thay thế chính Shark Bình.

Tháng 10/2023, NextTech thực hiện động thái giảm mạnh vốn điều lệ giảm mạnh từ 500 tỷ xuống còn hơn 4,2 tỷ đồng. Ông Phú rút khỏi danh sách cổ đông. Thay thế ông Phú là Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải nắm giữ 0,5% vốn điều lệ.

Tháng 11/2023, Đào Minh Phú chỉ còn giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Đến tháng 4/2024, ông Phú rút khỏi vị trí Tổng Giám đốc. Người đại diện pháp luật mới là ông Đào Mạnh Dũng. Trên website NextTech, ông Phú khi đó được giới thiệu với vai trò “Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị”.

Ngoài lĩnh vực kinh doanh, ông Phú còn nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam. Đặc biệt, năm 2023, ông Đào Minh Phú vô địch giải đấu Triton Super High Roller Series - $50.000 NLH 8-Handed, qua đó nhận phần thưởng trị giá 1,67 triệu USD, tương đương gần 40 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Trong số 9 đồng phạm của Shark Bình có ông Đào Minh Phú - cựu Tổng Giám đốc NextTech.