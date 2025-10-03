Chân dung các Phó Bí thư Tỉnh ủy mới của Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bước vào phiên chính thức.

Tại đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai gồm 60 ủy viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 18 ủy viên.

Ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.