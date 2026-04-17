Cầu vượt nút giao 3.400 tỷ đồng ở TP.HCM tăng tốc về đích

Những ngày giữa tháng 4, tại công trường nút giao An Phú (phường An Khánh, TP.HCM), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng chục kỹ sư, công nhân cùng máy móc hoạt động liên tục dưới thời tiết nắng nóng, chạy đua với thời gian để hoàn tất nhánh cầu vượt N3 đúng tiến độ.
Theo ghi nhận, khối lượng thi công nhánh cầu N3 đã đạt khoảng 99%. Các hạng mục còn lại chủ yếu là lắp đặt lan can, bó vỉa, vệ sinh mặt cầu và kiểm tra kỹ thuật tổng thể trước khi đưa vào khai thác.
Đại diện nhà thầu cho biết, dù chỉ còn các công đoạn hoàn thiện nhưng yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan rất cao. Hiện khoảng 60 kỹ sư, công nhân được bố trí làm việc luân phiên ngày đêm nhằm đảm bảo công trình “cán đích” đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
Theo dự kiến, ngày 24/4 đơn vị thi công sẽ thảm nhựa nhánh cầu vượt N3, đồng thời hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
Nhánh cầu N3 có chiều dài khoảng 400m, rộng 9m, giữ vai trò quan trọng trong việc giải tỏa lưu lượng phương tiện từ đường Mai Chí Thọ qua Đồng Văn Cống, hướng vào khu vực cảng Cát Lái - điểm nóng ùn tắc lâu nay.
Song song đó, nhánh cầu N4 (hướng từ Đồng Văn Cống ra Mai Chí Thọ) cũng đang được đẩy nhanh thi công phần nhịp dẫn, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2026.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, đến nay tổng thể dự án nút giao An Phú đã đạt hơn 70% khối lượng.
Một số hạng mục quan trọng đã đưa vào khai thác, góp phần giảm ùn tắc như hầm chui HC1, HC1-02 và cầu vượt N2. Các công trình liên quan như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố cũng cơ bản hoàn thiện.
Tuy nhiên, dự án vẫn gặp khó khăn tại nhánh cầu N1.2 do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên trục đường Lương Định Của. Nếu được bàn giao đủ khoảng 22.000m² mặt bằng sạch, hạng mục này dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2026.
Nút giao An Phú được khởi công từ năm 2021 với tổng vốn đầu tư khoảng 3.400 tỷ đồng. Khi hoàn thiện, công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đồng thời tăng cường kết nối các trục giao thông trọng điểm của vùng kinh tế phía Nam.