Cầu thủ Đức đùn đẩy nhau không dám đá luân lưu

(VTC News) -

Sáng 30/6, đội tuyển Đức lần đầu tiên trong lịch sử thua luân lưu ở vòng chung kết World Cup. Đội bóng từng được coi là "vua" của loạt đá 11 mét trong các trận đấu loại trực tiếp lại thất bại 3-4 trước Paraguay, trong đó có tới 3 lần sút hỏng (chiếm 50% tổng số lượt sút của đội). Tờ Bild (Đức) tiết lộ các cầu thủ Đức thậm chí còn đùn đẩy trách nhiệm ở lượt sút thứ 6.

"Ngay cả việc sắp xếp thứ tự các cầu thủ đá luân lưu cũng không diễn ra suôn sẻ. Không phải tất cả các cầu thủ đều muốn nhận trách nhiệm", tờ báo của Đức viết. Đội tuyển Đức không chuẩn bị cho kịch bản phải đá luân lưu với Paraguay và cũng không sẵn sàng về mặt tâm lý để nhận trọng trách ở thời điểm cân não.

Tah thực hiện cú sút lên trời sau khi các đồng đội từ chối đá luân lưu. (Ảnh: Reuters)

Lượt sút thứ 6 chính là khoảnh khắc quyết định. Jonathan Tah thực hiện cú sút lên khán đài trước khi cầu thủ Paraguay thực hiện thành công cú đá kết thúc trận đấu. Đáng chú ý, đây là quả phạt đền đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vốn đã kéo dài nhiều năm của trung vệ thuộc biên chế Bayern Munich.

Đội tuyển Đức chỉ lên danh sách cầu thủ thực hiện luân lưu trong 5 loạt sút đầu tiên. Nếu không nhờ pha cứu thua ở lượt thứ 5 của Manuel Neuer, đội tuyển từng 4 lần thế giới không đi được đến lượt thứ 6.

"Một số ngôi sao khác của đội tuyển Đức được cho là đã do dự và né tránh nhiệm vụ này. Khi đó trên sân còn có Leon Goretzka (31 tuổi), Waldemar Anton (29), Nathaniel Brown (23), Malick Thiaw (24) và thủ môn Manuel Neuer (40)", tờ Bild viết.

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Neuer khi đó đứng ở gần khung thành, không nắm bắt được tình hình nên không tham gia lượt đá này. Goretzka là người giàu kinh nghiệm nhất trong nhóm còn lại nhưng từ chối thực hiện cú đá đầu tiên của loạt "cái chết bất ngờ" (sudden death, trận đấu kết thúc ngay ở loạt sút mà chỉ 1 trong 2 đội thực hiện thành công).

Cuối cùng, Tah đứng ra nhận trọng trách và đá hỏng. Trước đó, trong 5 loạt đầu tiên, Kai Havertz và Nick Woltemade là những người thực hiện không thành công (đều bị thủ môn cản phá).

Trước đó, trong hiệp phụ, Tah cũng không gặp may khi bàn thắng của trung vệ này bị hủy. Trọng tài và VAR xác định Waldemar Anton phạm lỗi với thủ môn trước khi đồng đội thực hiện cú đánh đầu làm tung lưới Paraguay.