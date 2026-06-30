(VTC News) -

Đức 0 0 Paraguay

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Đức và Paraguay bắt đầu lúc 3h30 ngày 30/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Đức vs Paraguay mới nhất tại đây.

Đội tuyển Đức đấu với Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Đức vs Paraguay

Đức: Manuel Neuer (1), Antonio Rudiger (2), Jonathan Tah (4), Aleksandar Pavlovic (5), Joshua Kimmich (6), Kai Havertz (7), Florian Wirtz (17), Leroy Sane (19), Nathaniel Brown (18), Felix Nmecha (23), Deniz Undav (26).

Paraguay: Orlando Gill (12), Juan Jose Caceres (4), Junior Alonso (6), Miguel Almiron (10), Jose Canale (13), Andres Cubas (14), Gustavo Gomez (15), Damian Bobadilla (16), Julio Enciso (19), Gabriel Avalos (21), Matias Galarza (23).

Thông tin Đức và Paraguay trước trận đấu

Đức gặp Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, Mỹ. Đội thắng trong cặp Đức vs Paraguay gặp Pháp hoặc Thụy Điển ở vòng 1/8.

Siêu máy tính của Opta đánh giá Đức có 71,2% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Paraguay là 11,6%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 17,2%.

Đây là trận knock-out đầu tiên của đội tuyển Đức tại World Cup kể từ chức vô địch năm 2014. Hai kỳ gần nhất, đội bóng châu Âu đều dừng bước ngay từ vòng bảng.

Đức vào vòng 1/16 với tư cách đội nhất bảng E. Đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann thắng Curacao 7-1, thắng Bờ Biển Ngà 2-1 và thua Ecuador 1-2 ở lượt cuối.

Paraguay đứng thứ ba bảng D với 4 điểm. Đại diện Nam Mỹ thua Mỹ 1-4, thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 và hòa Australia 0-0 để giành quyền đi tiếp. Paraguay có nền tảng phòng ngự đáng chú ý. Đội bóng Nam Mỹ giữ sạch lưới 5 trong 7 trận World Cup gần nhất.

Lịch sử đối đầu tại World Cup cũng đứng về phía Đức. Hai đội từng gặp nhau ở vòng 1/8 World Cup 2002, khi Oliver Neuville ghi bàn phút 88 giúp Đức thắng 1-0.