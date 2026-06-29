Link xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco 8h ngày 30/6, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Hà Lan vs Morocco diễn ra lúc 8h ngày 30/6 (giờ Việt Nam), thuộc vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV9 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Hà Lan vs Morocco nhanh nhất.

Hà Lan và Morocco bước vào vòng 32 đội với phong độ cao, hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn giữa hai hàng công bùng nổ. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Hà Lan vs Morocco Thời gian: 8h ngày 30/6. Sân: Estadio Monterrey, Guadalupe, Mexico. Giải đấu: Vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV9, VTV6.

Xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco trên kênh nào?

Trận Hà Lan vs Morocco được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV9 và VTV6 lúc 8h ngày 30/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Hà Lan đứng đầu bảng F với 7 điểm. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco hôm nay

Link xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV9 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Thông tin trận Hà Lan vs Morocco

Morocco trải qua chiến dịch vòng bảng đầy ấn tượng. Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi hòa Brazil 1-1 trước khi lần lượt đánh bại Scotland 1-0 và Haiti 4-2 để giành ngôi nhì bảng C. Dù vậy, theo dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu, Hà Lan vẫn là đội được đánh giá cao hơn.

Đội tuyển Bắc Phi cũng gia nhập nhóm những đội tuyển châu Phi giàu thành tích khi trở thành đội tuyển thứ ba liên tiếp vượt qua vòng bảng ở hai kỳ World Cup liên tiếp, sau Nigeria (1994, 1998) và Ghana (2006, 2010).

Dự đoán Hà Lan - Morocco: Đội nào thắng?

Morocco từng làm nên lịch sử tại World Cup 2022 khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết. HLV Mohamed Ouahbi hiện hy vọng sẽ đưa "Những chú sư tử Atlas" tiến thêm một bước tại giải năm nay.

Tuy nhiên, trước tiên họ phải vượt qua một Hà Lan cũng có màn khởi đầu không kém phần thuyết phục. Đội bóng của HLV Ronald Koeman mở màn bằng trận hòa 2-2 trước Nhật Bản, sau đó lần lượt đánh bại Thụy Điển 5-1 và Tunisia 3-1 để đứng đầu bảng F với 7 điểm.

"Cơn lốc màu da cam" càng thêm tự tin nhờ thành tích tốt ở các vòng đấu loại trực tiếp, khi đã giành quyền đi tiếp ở 7 trong 10 trận knock-out World Cup gần nhất kể từ năm 2010. Tuy nhiên, 3 trong 5 trận knock-out gần nhất của Hà Lan phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Gần đây nhất là thất bại 3-4 trước Argentina ở tứ kết World Cup 2022, sau khi hai đội hòa trong 120 phút.

Dẫu vậy, Koeman có lý do để lạc quan khi đội bóng của ông đang đạt phong độ rất cao. Hà Lan đã ghi 10 bàn sau 3 trận, cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất của họ ở vòng bảng một kỳ World Cup (cũng là 10 bàn vào năm 2014). Đây cũng là thành tích cao nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại, ngang với Đức và Pháp.