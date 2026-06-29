Vì sao FIFA chấm điểm Messi kém cầu thủ dự bị của Đức?

(VTC News) -

Tại World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) triển khai mô hình chấm điểm và xếp hạng cầu thủ dựa trên dữ liệu, gọi là "Power Ranking" (xếp hạng sức mạnh). Dù liên tục ghi bàn và xô đổ nhiều kỷ lục, Lionel Messi chỉ đứng thứ hai sau cầu thủ dự bị của đội tuyển Đức là Deniz Undav ở hạng mục tấn công.

Cụ thể, theo hệ thống đánh giá của FIFA, Messi được 8,34 điểm. Trong khi đó, Undav - cầu thủ có tổng số bàn thắng bằng nửa Messi - lại được chấm 8,36 điểm. Ở đội tuyển Đức, Undav chỉ là phương án dự bị cho Kai Havertz ở vị trí tiền đạo.

Chỉ số "power ranking" của Messi trong 3 trận đấu ở vòng bảng không hề thấp. Trong trận Argentina thắng Algeria 3-0, Messi lập hattrick, đứng đầu hạng mục tấn công (8,62) và sáng tạo (7,84). Trận thứ hai, anh vẫn đứng đầu về chỉ số tấn công (9,1) với 2 bàn thắng.

Messi dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất World Cup và giữ kỷ lục mọi thời đại của giải đấu. (Ảnh: Reuters)

Trên trang chủ của FIFA, công thức tính điểm không được công bố cụ thể. Cơ quan này chỉ giới thiệu bảng xếp hạng là "thước đo hiệu suất trong trận đấu và toàn giải đấu, trong đó mỗi cầu thủ nhận được điểm số cho mỗi trận đấu và cho hiệu suất tổng thể của họ trong giải đấu". Hệ thống sẽ sử dụng dữ liệu hiệu suất được thu thập từ trận đấu bằng những công nghệ hàng đầu được ban tổ chức áp dụng tại World Cup 2026.

"Tất cả dữ liệu được chuẩn hóa để đặt hiệu suất của cầu thủ vào bối cảnh dựa trên thời gian họ có mặt trên sân và thời gian đội của họ kiểm soát bóng. Tiếp theo, các chỉ số được đưa vào nhóm chỉ số, và điểm hiệu suất được tính toán cho mỗi nhóm chỉ số. Sau đó, các nhóm chỉ số được tính toán thêm để đưa ra bảng xếp hạng sức mạnh cuối cùng trong mỗi hạng mục", FIFA giải thích.

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Dựa trên mô tả này, có thể dự đoán một trong những lý do số điểm của Deniz Undav cao hơn Messi là do thời gian anh có mặt trên sân ít hơn. Ngoài ra, máy chấm điểm của FIFA cũng đưa vào yếu tố so sánh với thế trận và các chỉ số chung của tất cả các cầu thủ khác trong trận đấu. Argentina của Messi kiểm soát áp đảo trong cả 3 trận. Trong khi đó, đội tuyển Đức gặp nhiều khó khăn hơn ở 2 trận tiếp theo. Có thể vì lý do này, điểm số của tiền đạo đội tuyển Đức cũng được nâng lên cao hơn so với Messi.

Các thuật toán đằng sau bảng xếp hạng FIFA Power Ranking được phát triển bởi bộ phận phân tích hiệu suất của FIFA, với sự tham vấn của cựu huấn luyện viên Arsene Wenger.