Cao thủ Trung Quốc làm đầy tớ học lỏm võ nghệ, sáng tạo tuyệt kỹ lừng danh

(VTC News) -

Dương Lộ Thiền được biết đến là người sáng lập ra phái Dương gia Thái cực quyền. Ông thuộc nhóm cao thủ võ lâm có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc thời cận đại.

Quét sân, gánh nước để học lỏm võ công

Theo tư liệu đăng trên Sohu, Dương Lộ Thiền sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Vĩnh Niên, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Từ nhỏ, ông đã say mê võ thuật. Để theo đuổi đam mê, Dương Lộ Thiền vượt qua muôn vàn khó khăn, từ những ngày đi khắp nơi mưu sinh đến khi tìm gặp cao thủ Trần Trường Hưng tại Trần Gia Câu, người lưu giữ bí quyết Thái cực quyền gia truyền.

Tuy nhiên, võ họ Trần lại không được truyền dạy cho người ngoài. Vì vậy, Dương Lộ Thiền bị từ chối nhiều lần. Không nản chí, ông chấp nhận làm việc nặng nhọc trong làng: Quét sân, gánh nước, chẻ củi. Ban ngày lao động, ban đêm lén quan sát các đệ tử nhà họ Trần luyện quyền, ghi nhớ từng động tác, từng nhịp thở.

Chân dung của Dương Lộ Thiền. (Nguồn: Sina)

Suốt ba năm ròng rã, sự kiên trì ấy cuối cùng cũng lay động Trần Trường Hưng. Từ một người làm thuê, Dương Lộ Thiền được chính thức thu nhận làm đệ tử. Tại đây, ông không chỉ học được các kỹ thuật tinh túy, mà còn thấu hiểu triết lý “lấy nhu thắng cương”, kết hợp sức mạnh thể chất với sự tĩnh lặng của tâm trí. Đây chính là nền tảng cho phái Thái cực quyền Dương gia sau này.

Sau khi hoàn tất việc học tại Trần Gia Câu, Dương Lộ Thiền vẫn khao khát đạt trình độ cao hơn. Ông đến Bắc Kinh, trung tâm của các bậc thầy võ thuật, nơi các võ sĩ từ khắp nơi tụ hội để tranh tài.

Ngay khi đặt chân đến kinh đô, Dương Lộ Thiền đã tham gia hàng loạt cuộc tỉ thí võ thuật. Một vị vương gia dựng đấu trường trong phủ, mời các võ sĩ khắp nơi đến tranh tài để kiểm chứng sức mạnh thật sự của Thái cực quyền. Dương Lộ Thiền xin được bước lên võ đài.

Động tác của ông nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, dùng sự mềm dẻo để hóa giải mọi đòn tấn công, biến sức mạnh của đối phương thành lợi thế cho chính mình. Khán giả chứng kiến đều thán phục, nhiều người không tin vào mắt mình trước kỹ năng phi thường ấy.

Tượng đài Dương Lộ Thiền ở Trung Quốc. (Nguồn: Sohu)

Sau cuộc thi, vương gia vô cùng ấn tượng với Dương Lộ Thiền, gọi ông là “Dương gia bất khả chiến bại” và mời về dạy Thái cực quyền tại phủ.

Theo tờ Sohu, việc Dương Lộ Thiền có thể đứng ra truyền dạy võ học ngay tại Bắc Kinh cũng bắt nguồn từ sự việc tưởng chừng rất tình cờ trong một buổi yến tiệc.

Nổi tiếng võ lâm, kinh động tổ sư Bát quái chưởng

Khi ấy, có một người phụ nữ họ Ngô, quê ở Vĩnh Niên, đang làm quan tại kinh thành. Bà là khách quý thường xuyên lui tới phủ của gia tộc họ Trương - một dòng họ giàu có nhờ buôn than, nổi tiếng xa hoa và hiếu võ. Nhận thấy Dương Lộ Thiền là người đồng hương, lại có thực học, bà Ngô đã giới thiệu ông với gia đình họ Trương trong một buổi tiệc đông đủ quan lại và hào môn quyền quý.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy dáng người mảnh khảnh, vẻ ngoài điềm đạm của ông, gia chủ cùng các võ sư có mặt đều tỏ ra coi thường. So với những võ sư lực lưỡng, thân hình vạm vỡ trong phủ, Dương Lộ Thiền bị xếp ngồi ở vị trí thấp nhất, gần như không được để ý.

Trong bữa tiệc, chủ nhà cất tiếng hỏi với vẻ dò xét: “Ngài tinh thông Trường quyền hay Thiếu Lâm quyền?”.

Trần Trường Hưng - người thầy đáng kính của Dương Lộ Thiền trong phim "Thái Cực Quyền" (2012).

Dương Lộ Thiền điềm tĩnh đáp: “Quyền pháp của ta không thuộc Trường quyền hay Thiếu Lâm, mà là Dương gia Thái cực quyền. Một khi ra tay, nó còn mạnh hơn nắm đấm sắt. Ngoại trừ thép, bất cứ người nào bằng xương bằng thịt đều không thể chịu nổi”.

Câu trả lời vừa khiêm nhường vừa đầy tự tin ấy khiến chủ nhà không khỏi khó chịu. Ông ta muốn tận mắt kiểm chứng lời nói của người khách gầy gò này, bèn lên tiếng: “Vậy quyền pháp của ngài có thể so tài với các võ sư trong phủ chứ?”. Trước ánh mắt dò xét của mọi người, Dương Lộ Thiền ung dung nhận lời thách đấu.

Vừa bắt đầu giao đấu, một võ sư đầy tự phụ lao tới tung ra đòn mạnh như sấm, thế đánh “hổ đói xuống núi” hung mãnh và dồn dập. Dương Lộ Thiền chỉ khẽ nhấc tay đón đỡ. Ngay khi nhận đòn "nhẹ như tơ" của võ sư họ Dương, đối phương lập tức bị hất văng ra xa vài mét, ngã xuống không gượng dậy nổi.

Chứng kiến cảnh đó, một võ sư khác bật dậy thách đấu, nhưng kết cục cũng không khác. Những người còn lại không ai dám thách đấu thêm lần nào nữa. Chủ nhà họ Trương bàng hoàng, vội vàng đứng dậy xin lỗi, lập tức cho bày thêm tiệc lớn để tỏ lòng kính trọng.

Một lần khác, Dương Lộ Thiền cùng vài đệ tử tình cờ gặp một cao thủ tự xưng là “Thiết quyền Hà Bắc” (Nắm đấm sắt đất Hà Bắc) trên đường phố. Người này đã nghe danh tiếng lẫy lừng của Dương Lộ Thiền nhưng vẫn tỏ ra nghi ngờ, liền thách đấu ông ngay trước mặt mọi người.

Dương Lộ Thiền mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Võ thuật không phải để hung bạo, cú đấm không phải để chứng minh ai mạnh nhất. Một võ sĩ thực thụ không tìm cách đánh nhau. Sao ta không tôn trọng hòa bình?".

Viên Hiểu Siêu vào vai Dương Lộ Thiền trong phim "Thái Cực Quyền" (2012).

Nhưng lời khuyên của ông bị phớt lờ. Người kia càng tức giận, quyết đòi so tài. Không còn cách nào khác, Dương Lộ Thiền đành nhận lời. Kỹ thuật của ông vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, uyển chuyển như mây và nước. Thoạt nhìn tưởng chậm chạp, yếu ớt, nhưng chỉ khi tiếp xúc, đối phương lập tức bị đánh gục, hoàn toàn không chống cự nổi.

Với những chiến thắng này, danh tiếng của Thái cực quyền nhanh chóng lan rộng khắp kinh đô. Danh xưng "Bất Khả Chiến Bại" của Dương Lộ Thiền cũng bắt đầu được lan truyền rộng rãi.

Tờ Sohu cho biết, danh tiếng của Dương Lộ Thiền ngày càng vang xa, đến mức tới tai Đổng Hải Xuyên - bậc cao thủ lừng danh, người khai sáng môn Bát quái chưởng. Muốn thử xem thực hư nội công của Dương Lộ Thiền ra sao, Đông Hải Xuyên không trực tiếp ra mặt mà sai đệ tử xuất sắc nhất mang đến một món quà kỳ lạ.

Đó là một chiếc áo choàng mỏng. Giữa mùa đông giá buốt, Dương Lộ Thiền khoác chiếc áo ấy và bước ra chốn đông người. Trái với dự đoán của Đông Hải Xuyên và đệ tử, ông không hề run rẩy vì lạnh. Ngược lại, thân thể vẫn toát ra hơi ấm, sắc mặt hồng hào, thần thái ung dung. Cảnh tượng ấy khiến tổ sư Bát Quái Chưởng không khỏi kinh ngạc, từ đó càng thêm tin phục nội công thâm hậu của ông.

Theo tờ Sina, Dương Lộ Thiền và Đông Hải Xuyên đã có không ít lần tỉ thí võ thuật. Mỗi lần hai ông giao đấu đều khiến người xem kéo đến chật kín. Có khi thế võ tung ra nhanh như sấm sét, khiến mắt người theo không kịp. Có lúc lại chậm rãi, uyển chuyển như gió lướt qua cánh đồng lúa mì. Chiêu thức nối tiếp chiêu thức, biến hóa khôn lường, đến mức rất khó phân định thắng bại.

Từ những lần tỉ thí ấy, hai bậc tông sư của hai đại phái nội công đã trở thành tri kỷ. Tình bằng hữu giữa họ cũng mở ra con đường giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa Thái cực quyền và Bát quái chưởng.