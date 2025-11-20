Cảnh tượng cả nghìn con giun đất bủa vây sân vận động khiến người dân kinh ngạc

Cảnh tượng hàng nghìn con giun đất bủa vây sân vận động khiến người dân kinh ngạc.

Sáng 20/11, người dân quanh khu vực sân vận động phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) bất ngờ chứng kiến hàng nghìn con giun đất trồi lên mặt đất, bò la liệt khắp khu vực, khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Nhiều người đang tập thể dục, đi bộ quanh sân vận động giật mình khi thấy giun đất từ dưới mặt sân tràn lên, bò dày đặc. Một số người tỏ ra lo lắng, trong khi nhiều người khác dùng điện thoại ghi lại hiện tượng hiếm gặp.

Theo người dân địa phương, họ thường xuyên tập thể dục tại đây nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng giun xuất hiện với mật độ lớn như vậy. “Xưa giờ sống ở đây, tôi chưa từng thấy giun đất nhiều như sáng nay. Cảnh tượng rất lạ lùng, nhìn mà rợn người”, một người dân chia sẻ.

Trước đó 6 ngày, tại một khu đô thị lớn ở phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) cũng ghi nhận hàng nghìn con giun đất trồi lên mặt đất, bò thành từng mảng dày đặc trên vỉa hè. Cuối năm 2024, hiện tượng tương tự xảy ra ở Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) khi giun bò lên tường sau một trận mưa lớn.

Theo một chuyên gia, giun đất hô hấp qua da nhờ lượng oxy trong các khe đất. Khi mưa lớn làm nước ngấm sâu, oxy giảm, giun phải trồi lên mặt đất để hô hấp. Ngoài ra, một số yếu tố như thời điểm sinh sản hay môi trường bị xáo trộn cũng có thể khiến giun xuất hiện với số lượng lớn.