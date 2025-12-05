Cận cảnh vị trí xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên 25 tầng giữa trung tâm TP.HCM

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị; phá dỡ công trình hiện hữu thuộc Dự án Xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên .

Theo đó, liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) - Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty CP Tập đoàn 202 được chọn trúng thầu với giá 1.979,884 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 3% so với giá dự toán 2.041,024 tỷ đồng. Gói thầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thi công 1.000 ngày.

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang thương thảo hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo. Sau khi hoàn tất, nhà thầu sẽ phá dỡ các hạng mục cũ nhằm bàn giao mặt bằng sạch, phục vụ thi công công trình mới. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 12/2025.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, Nhà văn hóa Thanh niên hiện nằm trên khu đất đắc địa bậc nhất TP.HCM, sở hữu bốn mặt tiền các trục đường lớn: Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm.

Nhiều năm qua, nơi đây là điểm sinh hoạt, giao lưu quen thuộc của thanh thiếu niên, sinh viên với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, học thuật và tình nguyện.

Bên cạnh chức năng sinh hoạt cộng đồng, khuôn viên công trình còn có một số dịch vụ như quán cà phê, khu vực giữ xe nhằm phục vụ người dân và tạo thêm nguồn thu.

Nhờ vị trí trung tâm và không gian rộng mở, Nhà văn hóa Thanh niên được xem là “điểm hẹn” quen thuộc của giới trẻ thành phố.

Dự án xây mới Nhà văn hóa Thanh niên có tổng vốn đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình được xây dựng ngay trên khuôn viên hiện hữu tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, với diện tích đất hơn 14.344 m².

Theo thiết kế được phê duyệt, công trình gồm 25 tầng, trong đó 4 tầng hầm và 21 tầng nổi. Chiều cao đến đỉnh mái đạt 84,15 m. Việc đầu tư hạ tầng hiện đại, bố trí nhiều không gian chức năng mới được kỳ vọng giúp nơi đây trở thành trung tâm đa hoạt động về văn hóa, giáo dục, sáng tạo của thành phố. Dự án cũng đặt mục tiêu đáp ứng tiêu chuẩn công trình công cộng cấp thành phố, phục vụ cho các sự kiện lớn dành cho thanh niên, các hoạt động nghệ thuật đường phố, triển lãm, hội thảo và không gian sáng tạo mở.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025 – 2028, bảo đảm quá trình thi công không ảnh hưởng lớn đến hoạt động tại khu vực trung tâm thành phố. Nhà văn hóa Thanh niên mới không chỉ kế thừa vai trò gắn bó với nhiều thế hệ thanh niên TP.HCM mà còn được kỳ vọng trở thành một trong những biểu tượng văn hóa mới của đô thị đặc biệt.

Không gian của công trình sau khi hoàn thành sẽ mở rộng khả năng tổ chức các chương trình văn hóa quy mô lớn, đồng thời tạo thêm môi trường trải nghiệm cho giới trẻ thông qua các hoạt động nghề nghiệp, thể thao, nghệ thuật, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việc đầu tư công trình này mang ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa của TP.HCM, phù hợp định hướng xây dựng các thiết chế văn hóa quy mô, hiện đại nhằm đồng hành với thanh niên trong giai đoạn mới. Dự án đang được chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục để bảo đảm tiến độ khởi công vào cuối năm 2025, hướng tới mục tiêu đưa công trình vào vận hành trong năm 2028.

Nhà văn hóa Thanh niên - đơn vị trực thuộc Thành đoàn TP.HCM - được hình thành từ năm 1975 trên khu đất tiếp giáp các trục đường trung tâm như Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm.

Suốt gần nửa thế kỷ hoạt động, nơi đây trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ với khoảng 5 triệu lượt người đến tham gia sinh hoạt, học tập mỗi năm. Tuy nhiên, lượng hoạt động tăng mạnh qua thời gian khiến hệ thống công trình dần trở nên không còn đáp ứng kịp nhu cầu ngày càng lớn của thanh niên thành phố.