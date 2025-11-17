Cận cảnh vết nứt khổng lồ gây biến dạng mặt đường trên đèo Prenn tại Lâm Đồng

Ngày 17/11, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, đèo Prenn, thuộc địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng xảy ra sạt lở, nhiều vết nứt xuất hiện khiến giao thông qua đây ngưng trệ hoàn toàn.
Điểm sạt trượt là vị trí taluy âm của đèo Prenn. Vị trí này nằm cách chân cầu Datanla khoảng 100m. Vết sạt trượt, nứt ăn sâu vào tim đường hướng từ Đà Lạt về TP.HCM.
Cận cảnh vết sạt lở khiến một phần đường hư hỏng hoàn toàn. Đất đá, kè... đổ ập xuống bên dưới.
Điểm sạt lở nằm giữa đèo Prenn khiến các phương tiện phải quay đầu khi đi tới đây.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (đeo kính, ở giữa) đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục.
Đất đá, mặt đường trượt dài xuống hố sâu.
Lực lượng chức năng giăng dây, cảnh báo người dân khi đi trên đèo Prenn.
Nhiều điểm sạt lở đất cũng xuất hiện dọc đèo Prenn. Cơ quan chức năng đã giăng dây, cảnh báo người dân.
Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo người dân không qua lại trên đèo Prenn.
Hệ thống taluy, bờ kè bị nứt nẻ, đổ sập.
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng chính thức đóng đèo Prenn, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng giao thông cho xe cộ ra vào Đà Lạt qua đèo Mimosa hoặc đèo Sa Com.
Trên đèo Prenn, nhiều điểm sạt lở khác cũng xuất hiện.
Vết nứt dài và trượt sâu. Vị trí sạt trượt kéo dài, ăn sâu khiến mặt đường nhựa bị rạn nứt. Tại hiện trường, các vết nứt có độ sâu 1-2m, độ mở miệng lên đến 0,4m.
UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lực lượng chức năng lên phương án khắc phục sự cố sạt trượt để sớm thông xe đèo Prenn giúp người dân và du khách đi lại an toàn, thông suốt.
Vết nứt theo mưa cuốn trôi toàn bộ đất đá, mặt đường xuống bên dưới hố sâu.
Đèo Prenn dài 10km, thuộc tuyến quốc lộ 20. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với TP.HCM.