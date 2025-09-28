Cận cảnh siêu phẩm sút xa của ngôi sao xin nhập quốc tịch Việt Nam

(VTC News) -

Highlight Hải Phòng 2-2 Ninh Bình

Câu lạc bộ Ninh Bình không thể đánh bại Hải Phòng dù 2 lần vượt lên dẫn trước đối thủ. Dù vậy, với trận hòa 2-2 trên sân Lạch Tray, đội bóng tân binh của V.League duy trì chuỗi trận bất bại dài kỷ lục ở 2 hạng đấu chuyên nghiệp.

Ở trận đấu này, tiền vệ Geovane Magno của Ninh Bình là cái tên gây chú ý. Anh là một trong 5 ngoại binh vừa làm hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam và được huấn luyện viên Kim Sang-sik nhắm tới cho đội tuyển quốc gia.

Ngôi sao người Brazil cho thấy dù đã 31 tuổi, anh vẫn có những phẩm chất không mai một. Cầu thủ này 2 lần sút tung lưới CLB Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Ở lần đầu tiên, anh không được tính bàn thắng do đồng đội bị phạt việt vị trước đó.

Đến lần thứ hai, Geovane tạo nên siêu phẩm từ ngoài vòng cấm bằng cú sút xa đầy bất ngờ. Thủ môn CLB Hải Phòng bay người hết cỡ cũng không thể cản phá.

Geovane (bên trái) ghi bàn cho CLB Ninh Bình.

Theo thông tin Báo Điện tử VTC News đưa ngày 24/9, có 5 cầu thủ đang trong quá trình làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Trong đó, CLB Ninh Bình có 2 thành viên là Geovane Magno và Janclesio Almeida.

Geovane Magno được câu lạc bộ Ninh Bình đăng ký thi đấu với tư cách cầu thủ người nước ngoài (quốc tịch Brazil). Do đó, cầu thủ này phải thi đấu nốt mùa giải này với tư cách ngoại binh - kể cả trong trường hợp được nhập quốc tịch Việt Nam. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), mỗi cầu thủ chỉ có thể sử dụng một quốc tịch trong thời gian mùa giải diễn ra.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá rằng Geovane Magno và Janclesio đều có khả năng cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong đó, Geovane Magno là cái tên được kỳ vọng nhiều hơn.

Kết quả: Hải Phòng 2-2 Ninh Bình

Ghi bàn

Hải Phòng: Bicou (45+1'), Hữu Nam (63')

Ninh Bình: Hoàng Đức (16'), Geovane (50')

Đội hình Hải Phòng đấu với Ninh Bình

Hải Phòng: Nguyễn Đình Triệu, Bicou Bisainthe, Bùi Tiến Dụng, Hồ Minh Dĩ, Fred Friday, Lê MẠnh Dũng, Luiz Antonio, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Nhật Minh, Phạm Trung Hiếu, Triệu Việt Hưng.

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Châu Ngọc Quang, Đỗ Thanh Thịnh, Geovane Magno, Lê Hải Đức, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Long, Patrick Marcelino, Gustavo Henrique.