Cận cảnh hạ giải Quốc Tử Giám triều Nguyễn sau khi chi hơn 108 tỷ đồng trùng tu

Hạ giải di tích Đại học Quốc gia triều Nguyễn
Theo các tư liệu lịch sử, Quốc Tử Giám triều Nguyễn được vua Gia Long cho xây dựng từ năm 1803 tại làng An Ninh Thượng (huyện Hương Trà - cách Kinh thành Huế khoảng 5km về phía Tây, nay thuộc phường Kim Long, TP Huế), mặt hướng ra sông Hương. Hiện nay, khu vực này còn lưu lại dấu ấn với khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tháng 3/1820, vua Minh Mạng đổi tên trường thành Quốc Tử Giám. Năm 1908, (dưới thời vua Duy Tân), triều đình nhà Nguyễn cho dời trường Quốc Tử Giám về đặt ở góc Đông Nam Hoàng thành Huế (nay thuộc phường Phú Xuân, TP Huế) như hiện nay.
Trải qua gần 120 năm với nhiều biến động lịch sử, thiên tai, đặc biệt là trận hoả hoạn xảy ra vào tháng 8/2022 khiến Quốc Tử Giám triều Nguyễn xuống cấp nghiêm trọng. Để bảo tồn và khai thác tối đa giá trị lịch sử, văn hoá của di tích Quốc Tử Giám, UBND TP Huế phê duyệt Dự án bảo tồn và tôn tạo di tích Quốc Tử Giám với kinh phí 108 tỷ đồng và giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư.
Sau khi dự án được phê duyệt, hiện nay, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đang thực hiện hạ giải công trình nhằm phục vụ công tác trùng tu.
Trước khi lập đề án và hạ giải trùng tu, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tư liệu văn hóa, lịch sử; tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng hiện trạng công trình; thường xuyên tham vấn, lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong quá trình lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.
Theo Ban Quản lý dự án Di tích Cố đô Huế (thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế), dự án hoàn tất các thủ tục, khởi công thi công xây dựng ngày 5/1/2026, dự kiến hoàn thành ngày 16/10/2029.
Dự án do liên danh Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Huế - Công ty TNHH Thành Công Lighting - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phòng cháy chữa cháy HBT thi công.
Dự án tập trung tu bổ, phục hồi nhiều hạng mục như Di Luân Đường với phương án hạ giải và tu bổ tổng thể công trình và các hạng mục như hai nhà học tả - hữu, hai nhà Giám Sinh tả - hữu...
Trong đó, hạ giải toàn bộ và tu bổ tổng thể, gia cố móng, chống ẩm và chống mối công trình Di Luân Đường với diện tích hơn 574 m2; phục hồi khung, sàn, cầu thang, mái bằng gỗ nhóm II; lợp ngói men vàng, lát gạch Bát Tràng; lắp đặt điện và PCCC.
Với 2 nhà Học tả và Học hữu có tổng diện tích hơn 1.190 m2, sẽ tháo dỡ phần hư hỏng, sai nguyên trạng và tiến hành tu bổ móng, tường, nền; chống ẩm, chống mối; phục hồi mái ngói, cửa gỗ, tường quét vôi…
Dự án cũng sẽ tu bổ 2 nhà Kiều gia, nhà Trù, bia Huỳnh Tự Thư Thanh, cổng Tam quan... Đồng thời, chỉnh trang và tu bổ sân đường quy mô diện tích hơn 4.153 m2, hệ thống cây xanh và hạ tầng kỹ thuật…
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hiện nay tại di tích, các nhà thầu huy động hàng chục công nhân thi công, hạ giải các hạng mục theo phương án được phê duyệt. Theo ông Lê Nghi Minh Hiếu (cán bộ Ban Quản lý dự án Di tích Cố đô Huế), nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục công trình gồm hạ giải công trình chính Di Luân Đường, hạ giải hai nhà học tả - hữu, hai Kiều gia, hạ giải sân đường gạch bát tràng, với khối lượng hạ giải ước đạt 50%.
Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kỳ vọng, sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giữ gìn và phát huy những di sản văn hóa từng là không gian khoa cử xưa. Cùng với đó, kết nối hệ thống các điểm di tích cạnh Hoàng thành Huế như Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (điện Long An hiện nay), di tích Cơ Mật Viện… hình thành điểm đến tham quan và trải nghiệm văn hóa thú vị.