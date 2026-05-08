Cận cảnh hạ giải Quốc Tử Giám triều Nguyễn sau khi chi hơn 108 tỷ đồng trùng tu

Theo các tư liệu lịch sử, Quốc Tử Giám triều Nguyễn được vua Gia Long cho xây dựng từ năm 1803 tại làng An Ninh Thượng (huyện Hương Trà - cách Kinh thành Huế khoảng 5km về phía Tây, nay thuộc phường Kim Long, TP Huế), mặt hướng ra sông Hương. Hiện nay, khu vực này còn lưu lại dấu ấn với khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tháng 3/1820, vua Minh Mạng đổi tên trường thành Quốc Tử Giám. Năm 1908, (dưới thời vua Duy Tân), triều đình nhà Nguyễn cho dời trường Quốc Tử Giám về đặt ở góc Đông Nam Hoàng thành Huế (nay thuộc phường Phú Xuân, TP Huế) như hiện nay.