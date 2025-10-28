Cận cảnh bệnh viện có bãi đáp trực thăng đầu tiên ở Tây Nguyên

Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông (Lâm Đồng) được phê duyệt năm 2021 với tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng 3 làm chủ đầu tư. Dự án khởi công xây dựng ngày 13/12/2022, đến nay đã thực hiện được 75% giá trị khối lượng hợp đồng. Dự kiến dự án sẽ chạy thử vào tháng 11 và bàn giao, nghiệm thu trong tháng 12 tới.