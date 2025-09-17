Camera Center Stage iPhone 17: Định nghĩa lại trải nghiệm selfie đỉnh cao

(VTC News) -

Camera Center Stage - nâng tầm selfie lên một tầm cao mới

Bạn đã bao giờ phải xoay ngang chiếc điện thoại một cách gượng gạo chỉ để chụp một bức ảnh selfie nhóm hay quay video phong cảnh? Với camera Center Stage, khoảnh khắc đó sẽ chỉ còn là quá khứ. Đây không chỉ là một bản nâng cấp, mà là một cuộc cách mạng cho camera trước của iPhone.

Điểm cốt lõi của sự đột phá này nằm ở cảm biến vuông kích thước lớn chưa từng có, lớn gần gấp đôi so với thế hệ trước. Thiết kế độc đáo này cho phép camera thu được hình ảnh độ phân giải cao ở mọi hướng, dù bạn cầm máy dọc hay ngang. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi khung hình từ dọc sang ngang chỉ bằng một cú chạm, mang đến sự linh hoạt tối đa để bắt trọn mọi khoảnh khắc.

Center Stage được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép camera tự động mở rộng hoặc xoay khung hình khi có thêm người tham gia, đảm bảo không ai bị bỏ lỡ. Khi quay video selfie khi di chuyển, công nghệ ổn định tương tự Action Mode giúp hình ảnh mượt mà. Trải nghiệm FaceTime cũng sống động hơn khi khuôn mặt luôn được giữ chính giữa khung hình một cách hoàn hảo.

Giới thiệu thế hệ iPhone mới nhất: Đột phá từ thiết kế đến hiệu năng

Không chỉ dừng lại ở camera, toàn bộ thế hệ iPhone mới nhất đều là một bản giao hưởng của thiết kế tinh xảo và sức mạnh vượt trội.

iPhone 17 - Nâng cấp toàn diện cho trải nghiệm hàng ngày

iPhone 17 thường sở hữu màn hình 6.3 inch lớn hơn, tích hợp công nghệ ProMotion 120Hz mượt mà và được bảo vệ bởi lớp kính Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần. Sức mạnh đến từ con chip A19, kết hợp với hệ thống camera kép Fusion 48MP và camera góc siêu rộng 48MP hoàn toàn mới, biến mọi bức ảnh trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

Các phiên bản màu sắc: Tím Oải hương, Xanh Lam khói, Đen, Trắng, Xanh Lá xô thơm.

Các phiên bản dung lượng: 256GB, 512GB.

iPhone Air - Mỏng nhẹ đến kinh ngạc, mạnh mẽ vượt trội

iPhone Air là mẫu iPhone mỏng nhất từng có, với độ dày chỉ 5.6mm, khung titan siêu bền, mặt lưng Ceramic Shield và màn hình 6.5 inch hiện đại. Máy sở hữu chip A19 Pro mạnh mẽ cùng camera Fusion 48MP, mang lại hiệu năng vượt trội trong một thiết kế mỏng nhẹ, tinh tế.

Các phiên bản màu sắc: Đen Không gian, Trắng Mây, Vàng nhạt, Xanh Da trời.

Các phiên bản dung lượng: 256GB, 512GB, 1TB.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max - Định nghĩa lại giới hạn của một chiếc smartphone

Đây là dòng sản phẩm dành cho những người dùng chuyên nghiệp và các nhà sáng tạo nội dung. Với thiết kế unibody nhôm nguyên khối giúp tản nhiệt vượt trội, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max khai thác tối đa sức mạnh của chip A19 Pro. Hệ thống 3 camera sau đều là cảm biến Fusion 48MP, đặc biệt camera telephoto cho khả năng zoom quang học chất lượng cao lên đến 8x (200mm) – xa nhất từ trước đến nay. Đây chính là công cụ tối thượng để hiện thực hóa mọi ý tưởng sáng tạo.

Các phiên bản màu sắc: Bạc, Xanh đậm, Cam Vũ trụ.

Các phiên bản dung lượng:

iPhone 17 Pro: 256GB, 512GB, 1TB.

iPhone 17 Pro Max: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB.

Sở hữu iPhone 17 và iPhone Air sớm với ngàn ưu đãi hấp dẫn

Hãy trở thành một trong những người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu siêu phẩm công nghệ này bằng cách đặt trước ngay hôm nay cùng loạt ưu đãi độc quyền:

Giao trễ tặng ngay 1 triệu.

Trả chậm dễ dàng 0% lãi suất, trả trước chỉ từ 10%.

Thu cũ giá cao - trợ giá đến 3 triệu.

Giảm đến 2.5 triệu khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví.

Mua kèm iPad giảm ngay 2.000.000 đồng.

Mua kèm MacBook giảm ngay 3.000.000 đồng.

Mua kèm Apple Watch giảm ngay 600.000 đồng.

Mua kèm AirPods giảm ngay 500.000 đồng.

Tặng Phiếu mua hàng đến 500.000đ mua phụ kiện khác.

Tặng Phiếu mua hàng 200.000đ mua SIM MobiFone.

Ưu đãi mua gói bảo hành mở rộng, bảo hiểm rơi vỡ giá chỉ từ 990.000 đồng.

Hỗ trợ chuyển đổi eSIM của 3 nhà mạng Viettel - MobiFone - VinaPhone.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam. Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu iPhone chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm.

Đừng bỏ lỡ cơ hội, đăng ký Pre-Order ngay tại Thế Giới Di Động để trải nghiệm đỉnh cao công nghệ!