(VTC News) -

Tóp mỡ – món ăn dân dã gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người Việt – vốn chỉ là phần mỡ heo được rán lên cho giòn để ăn kèm cơm. Nhưng ngày nay, tóp mỡ đã được biến tấu thành nhiều món hấp dẫn, trong đó tóp mỡ mắm tỏi nổi bật nhờ vị mặn ngọt hài hòa, giòn tan và thơm lừng. Đây không chỉ là món ăn vặt “béo ngậy gây nghiện” mà còn là món mặn đưa cơm cực kỳ bắt miệng. Đặc biệt, cách làm tóp mỡ mắm tỏi lại vô cùng đơn giản, chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc trong bếp.

Nguyên liệu làm tóp mỡ mắm tỏi

Để chế biến tóp mỡ mắm tỏi giòn rụm, thấm đều gia vị, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Mỡ heo: 500 gram (tùy sở thích để chọn loại mỡ, chẳng hạn phần má, gáy)

- Tỏi: 1 củ (băm nhuyễn)

- Ớt: 2 – 3 quả

- Nước mắm ngon: 3 thìa canh

- Đường: 2 thìa canh

- Nước lọc: 2 thìa canh

- Chanh hoặc giấm: ½ thìa canh

- Gia vị khác: Hạt nêm, tiêu xay, dầu ăn.

Mẹo chọn mỡ: Nên chọn mỡ có màu trắng hồng, còn tươi, khi sờ vào có độ đàn hồi. Tránh mua mỡ đã để lâu, có mùi hôi hay chảy nước vàng.

Cách làm tóp mỡ mắm tỏi rất đơn giản. (Ảnh: Mashed)

Các bước làm tóp mỡ mắm tỏi

Rửa kỹ mỡ heo bằng nước muối loãng để khử mùi hôi; có thể chà thêm ít gừng đập dập để khử tanh; để ráo rồi cắt thành miếng vừa ăn, thường là hình hạt lựu hoặc lát dày khoảng 1,5 cm. Không nên thái quá nhỏ vì khi rán tóp sẽ teo lại.

Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn. Ớt bỏ hạt, thái nhỏ. Đây là nguyên liệu giúp món ăn dậy mùi thơm đặc trưng.

Cho mỡ vào chảo, để lửa nhỏ cho mỡ từ từ tiết ra mỡ nước. Trong quá trình rán, đảo đều tay để mỡ chín đều.

Khi tóp mỡ bắt đầu vàng rộm, nổi lên và có độ giòn nhất định, bạn nhanh tay vớt ra để ráo dầu. Nếu chờ tóp quá vàng mới vớt thì sau khi nguội sẽ dễ bị khô cứng và đắng.

Đặt tóp mỡ lên giấy thấm dầu hoặc rổ lót giấy ăn để giữ được độ giòn lâu hơn.

Dùng một ít mỡ nước vừa thắng (hoặc dầu ăn bình thường), cho vào chảo, làm nóng. Cho tỏi băm vào phi thơm đến khi chuyển màu vàng nhẹ thì tắt bếp. Không để tỏi cháy vì sẽ làm đắng món ăn.

Pha sốt mắm tỏi - “linh hồn” của món tóp mỡ mắm tỏi: Trộn 3 thìa nước mắm ngon + 2 thìa đường + 2 thìa nước lọc + ½ thìa nước cốt chanh (hoặc giấm). Khuấy đều cho đường tan hết. Hỗn hợp này sẽ tạo vị mặn ngọt cân bằng, thêm chút chua nhẹ giúp món ăn không bị ngấy.

Mẹo nhỏ: Bạn có thể gia giảm đường hoặc nước mắm tùy khẩu vị gia đình, nhưng nên giữ sự cân bằng giữa mặn – ngọt – chua để tóp mỡ thấm vị ngon nhất.

Những miếng tóp mỡ vàng giòn, phủ lớp mắm tỏi mặn ngọt, thơm nức mũi, khiến ai nhìn cũng phải “ứa nước miếng”. (Ảnh: Pinterest)

Phi thơm tỏi băm và ớt trong ít dầu ăn cho vàng dậy mùi. Đổ hỗn hợp nước mắm – đường vào chảo, đun sôi nhẹ đến khi sệt lại. Cho tóp mỡ đã rán vào, đảo nhanh tay để tóp thấm đều nước sốt. Lưu ý giữ lửa nhỏ để nước sốt bám dính, tránh để lửa lớn khiến đường bị cháy khét. Khi tóp mỡ đã áo đều lớp mắm tỏi óng ánh thì tắt bếp và rắc thêm chút tiêu xay.

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có một mẻ tóp mỡ mắm tỏi giòn tan, thơm lừng mùi mắm tỏi, vị mặn ngọt hài hòa, xen lẫn chút cay cay của ớt, rất bắt miệng. Từng miếng tóp mỡ bóng bẩy, không quá khô, cắn vào nghe rộp rộp, béo mà không ngấy, là điểm cộng lớn cho món ăn này.

Một số mẹo nhỏ để món tóp mỡ mắm tỏi ngon chuẩn vị:

- Không thắng mỡ ở lửa quá lớn vì dễ làm cháy bề mặt trong khi bên trong chưa giòn đều.

- Làm nhiều một lần rồi bảo quản trong hũ kín, để nơi khô ráo. Nếu thấy tóp mềm lại, bạn có thể cho vào nồi chiên không dầu làm nóng lại 2-3 phút là giòn tan như mới.

- Có thể biến tấu với lá chanh, sả chiên giòn để tăng thêm hương vị.

Thưởng thức, bảo quản tóp mỡ mắm tỏi

Chỉ cần một dĩa tóp mỡ mắm tỏi cùng vài lát dưa leo hoặc rau sống, bạn đã có món ăn vặt cực kỳ hấp dẫn. Giòn tan, béo ngậy, xen lẫn vị cay nồng của tỏi ớt, đảm bảo “ăn một miếng muốn thêm miếng nữa”.

Đây cũng là món mặn tuyệt vời cho bữa cơm gia đình. Chỉ cần cơm nóng chan chút nước sốt mắm tỏi, gắp vài miếng tóp mỡ là đủ tròn vị.

Tóp mỡ mắm tỏi có thể kết hợp với rau muống luộc, rau lang xào hoặc nộm để cân bằng vị béo.

Một vấn đề nhiều người gặp phải là tóp mỡ dễ bị mềm sau vài giờ, để khắc phục, sau khi rim xong, bạn để nguội hẳn rồi cất vào hộp thủy tinh đậy kín.

Nếu muốn bảo quản lâu hơn, có thể cho tóp mỡ vào lọ và bảo quản trong tủ lạnh. Khi ăn chỉ cần cho vào nồi chiên không dầu làm nóng lại. Không để tóp mỡ ở nơi ẩm hoặc tiếp xúc không khí quá lâu vì dễ hút ẩm, mất độ giòn.