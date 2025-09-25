Cách làm lại bằng lái xe bị mất năm 2025

(VTC News) -

Từ ngày 1/1/2025, Thông tư 35/2024/TT-BGTVT chính thức có hiệu lực, thay thế nhiều quy định cũ về đào tạo, sát hạch, cấp, đổi và cấp lại giấy phép lái xe. Một trong những điểm đáng chú ý là thủ tục cấp lại GPLX (bằng lái) khi bị mất.

Theo Điều 35 Thông tư 35, trường hợp GPLX bị mất nhưng vẫn còn thời hạn sử dụng thì người có GPLX sẽ được cấp lại ngay, không cần chờ xác minh lâu như trước đây. Điều này giúp rút ngắn thời gian, giảm phiền hà cho người dân.

Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe khi bị mất từ năm 2025 có nhiều điểm mới. (Ảnh minh họa)

Những trường hợp không được cấp lại khi giấy phép không có trong hệ thống quản lý GPLX của Cục Đường bộ Việt Nam hoặc không có trong sổ quản lý cấp GPLX. Người lái xe đang vi phạm giao thông mà chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xử lý theo quy định.

Về hồ sơ và quy trình thực hiện theo Điều 36 Thông tư 35, người đề nghị cấp lại GPLX bị mất cần chuẩn bị: Căn cước công dân gắn chip hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. Đơn đề nghị cấp lại GPLX (theo mẫu). Giấy khám sức khỏe (áp dụng với GPLX ô tô; không yêu cầu với hạng A1, A2, A3).

Quy trình sẽ gồm 3 bước:

1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Xây dựng hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

2. Cơ quan chức năng kiểm tra thông tin, đối chiếu dữ liệu.

3. Nếu đủ điều kiện, GPLX mới sẽ được cấp trong vòng 5 ngày làm việc.

Thông tư 35 cũng bổ sung quy định nghiêm ngặt hơn với trường hợp GPLX quá hạn. Cụ thể, quá hạn dưới 1 năm khi xin cấp lại sẽ phải thi lý thuyết. Quá hạn từ 1 năm trở lên thì phải thi lại cả lý thuyết lẫn thực hành. Chỉ cần quá hạn 1 ngày cũng không được cấp lại trực tiếp mà phải thi lại.

Về lệ phí cấp lại GPLX hiện nay được áp dụng theo Thông tư 229/2016/TT-BTC là 135.000 đồng/lần.

Với việc siết chặt quản lý nhưng đồng thời mở rộng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, quy định mới từ năm 2025 được kỳ vọng vừa minh bạch, vừa thuận tiện hơn cho người dân trong quá trình làm lại giấy phép lái xe bị mất.