Cách làm gà hấp muối sả thơm ngon đơn giản

Nguyên liệu làm gà hấp muối sả
Muốn có món gà hấp muối ngon, khâu chọn nguyên liệu là then chốt. Bạn cần 1 con gà ta thả vườn, nặng khoảng 1,5 kg là chuẩn.
Bên cạnh đó, bạn cần chuẩn bị muối hột, sả, ít lá chanh, gừng cắt lát, hành tây, hành tím, một ít rượu trắng.
Các bước chế biến
Ướp gà:
Gà rửa sạch, thoa lên gà chút muối và rượu trắng để khử mùi. Sau đó, nhồi vào bụng gà vài cây sả đập dập, vài lá chanh, ít lát gừng.
Chuẩn bị nồi
Trải muối hột xuống đáy nồi, lót thêm sả cây, hành tây, hành tím, lá chanh. Lớp muối này vừa giữ nhiệt, vừa tạo hơi, giúp gà chín mà không cần nước.
Hấp gà
Đặt gà lên trên lớp muối, đậy nắp nồi thật kín. Đun lửa vừa trong 40–50 phút. Trong quá trình hấp, hơi nóng từ muối bốc lên làm gà chín đều, da căng bóng, thịt ngọt. Khi mở nắp, mùi thơm sả, lá chanh, gừng quyện với hương gà tỏa ra nức mũi. Thịt gà vàng ươm, xé ra dai nhưng không khô, vị đậm đà, tự nhiên, chẳng cần nêm nếm cầu kỳ.
Người sành ăn thường chấm gà hấp muối với muối tiêu chanh hoặc muối ớt xanh. Một đĩa rau răm, vài lát dưa leo là đủ để cân bằng vị béo ngọt. Gà hấp muối hột chính là món ăn chế biến đơn giản nhưng vẫn rất tinh tế.