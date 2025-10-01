Cách làm gà ác tiềm thuốc bắc bổ dưỡng, thơm ngon

(VTC News) -

Nguyên liệu làm gà ác tiềm thuốc bắc

1 con gà ác nặng 500 – 700gr; 1 gói thuốc bắc tiềm gà gồm: kỷ tử, táo đỏ, nhân sơn, hoài sơn, đẳng sâm, ý dĩ; 1 trái dừa tươi, hành tím nướng.

Gia vị: muối, hạt nêm, đường phèn, tiêu...

Gà ác tiềm thuốc bắc là món ăn dễ làm, bổ dưỡng. (Ảnh: B.L)

Các bước chế biến

Sơ chế nguyên liệu

Gà ác làm sạch, để nguyên con hoặc chặt đôi. Nên chần sơ qua nước sôi để khử mùi hôi. Thuốc bắc rửa nhanh qua nước lạnh cho sạch bụi, không ngâm lâu vì dễ làm mất chất.

Tiềm gà

Cho nước dừa tươi cùng khoảng 500ml nước lọc vào nồi. Thêm hành tím nướng và một ít muối, đun sôi. Khi nước sôi, hạ lửa nhỏ, thả gà vào.

Tiếp theo, bạn cho toàn bộ thuốc bắc vào nồi, hầm gà với lửa nhỏ trong khoảng 1,5 - 2 giờ. Trong quá trình nấu, vớt bọt để nước trong. Khi gà chín mềm, nêm thêm chút đường phèn, hạt nêm cho vừa miệng.

Múc gà và nước tiềm ra thố sành, rắc thêm ít tiêu xay. Món gà ác tiềm thuốc bắc ngon nhất khi dùng nóng, ăn kèm cơm trắng hoặc mì trứng đều hợp.

Gà ác tiềm thuốc bắc không chỉ là món ăn, mà còn là bài thuốc dân gian giúp bồi bổ khí huyết, tăng cường sức khỏe. Món ăn bổ dưỡng này thích hợp cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh hoặc người cần phục hồi thể lực.