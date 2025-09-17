(VTC News) -

Chúng ta thường dành phần lớn thời gian trong nhà, làm việc, nghỉ ngơi, ngủ và sinh hoạt cùng gia đình. Chính vì vậy, chất lượng không khí bên trong ngôi nhà đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần của chúng ta. Nhiều người lầm tưởng không khí trong nhà luôn sạch hơn bên ngoài, nhưng thực tế không phải vậy. Nó có thể bị ô nhiễm bởi nhiều yếu tố như bụi mịn, hóa chất từ đồ dùng gia đình, nấm mốc, phấn hoa, lông vật nuôi, và các chất gây dị ứng khác.

Cách giữ không khí trong nhà luôn sạch

Không khí ô nhiễm trong nhà có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, từ các triệu chứng nhẹ như dị ứng, hắt hơi, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi đến các bệnh lý nghiêm trọng hơn như hen suyễn, viêm phế quản, hoặc các vấn đề hô hấp mãn tính. Đặc biệt, trẻ em, người già và những người có hệ miễn dịch yếu là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể chủ động kiểm soát và cải thiện chất lượng không khí?

Dưới đây là những cách giữ không khí trong nhà trong lành mà bạn nên biết.

Duy trì không khí trong lành trong nhà là một yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: Wikihow

Tăng cường thông gió tự nhiên

Thông gió là nguyên tắc cơ bản và hiệu quả nhất để làm sạch không khí trong nhà, là chìa khóa để cải thiện chất lượng không khí mà không tốn kém.

Mở cửa sổ và cửa ra vào thường xuyên: Đây là cách đơn giản nhất để luân chuyển không khí, đưa không khí trong lành từ bên ngoài vào và đẩy không khí cũ, ô nhiễm ra ngoài. Hãy mở cửa sổ và cửa ra vào ít nhất 10-15 phút mỗi ngày, đặc biệt vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối khi không khí bên ngoài trong lành nhất. Hãy tạo luồng gió xuyên phòng bằng cách mở các cửa đối diện nhau. Tránh mở cửa vào những giờ cao điểm có nhiều khói bụi hoặc khi có ô nhiễm không khí nặng bên ngoài.

Sử dụng quạt thông gió: Đặc biệt quan trọng ở những khu vực dễ tích tụ độ ẩm và mùi hôi như phòng tắm và nhà bếp. Bật quạt thông gió khi đang nấu ăn, tắm rửa và để quạt hoạt động thêm khoảng 15-20 phút sau đó để hút sạch hơi ẩm, mùi thức ăn và các chất ô nhiễm.

Vệ sinh hệ thống thông gió: Đảm bảo các lỗ thông gió không bị tắc nghẽn bởi bụi bẩn. Định kỳ vệ sinh lưới lọc của quạt thông gió.

Kiểm soát độ ẩm, ngăn nấm mốc và vi khuẩn

Độ ẩm cao là môi trường lý tưởng cho nấm mốc, vi khuẩn và mạt bụi phát triển, tất cả đều là tác nhân gây dị ứng và các vấn đề hô hấp. Sau đây là một trong những cách giữ không khí trong nhà trong lành mà bạn không thể bỏ qua:

- Sử dụng máy hút ẩm: Ở những vùng khí hậu nóng ẩm hoặc trong những căn phòng có độ ẩm cao (ví dụ: tầng hầm, phòng tắm ít thông gió), máy hút ẩm là giải pháp hiệu quả để duy trì độ ẩm lý tưởng (khoảng 30-50%).

- Lau khô các bề mặt ẩm ướt: Sau khi tắm, hãy lau khô sàn nhà tắm, vách kính. Sửa chữa ngay các vết rò rỉ nước, vòi nước bị chảy nhỏ giọt.

- Hạn chế phơi quần áo ướt trong nhà, đặc biệt là trong các phòng kín, để tránh làm tăng độ ẩm không khí.

Kiểm soát độ ẩm là yếu tố quan trọng để làm sạch không khí trong nhà khỏi các tác nhân gây hại.

Giữ vệ sinh nhà, loại bỏ bụi bẩn và tác nhân gây dị ứng

Bụi bẩn, lông vật nuôi, phấn hoa và các chất gây dị ứng là những kẻ thù thầm lặng của không khí trong nhà. Việc vệ sinh nhà cửa thường xuyên và đúng cách sẽ giúp loại bỏ chúng.

- Hút bụi thường xuyên: Sử dụng máy hút bụi có bộ lọc HEPA để hút sạch bụi bẩn, mạt bụi, lông vật nuôi bám trên thảm, rèm cửa, ghế sofa và sàn nhà. Hút bụi ít nhất 1-2 lần/tuần, hoặc thường xuyên hơn nếu nhà có vật nuôi hoặc người bị dị ứng.

- Lau chùi các bề mặt: Lau chùi bàn ghế, kệ tủ, đồ dùng bằng khăn ẩm để loại bỏ bụi bẩn tích tụ.

- Giặt giũ rèm cửa, ga trải giường: Rèm cửa và ga trải giường là nơi tích tụ nhiều bụi bẩn và mạt bụi. Nên giặt chúng định kỳ (ga trải giường 1 lần/tuần, rèm cửa 2-4 lần/năm).

- Vệ sinh thảm trải sàn: Thảm là nơi trú ngụ lý tưởng của bụi bẩn và vi khuẩn. Nên giặt thảm định kỳ hoặc sử dụng máy hút bụi chuyên dụng. Cân nhắc thay thảm bằng sàn gỗ hoặc gạch nếu có người trong nhà bị dị ứng nặng.

Lựa chọn thiết bị và vật dụng thông minh

Bên cạnh các thói quen vệ sinh, việc lựa chọn các thiết bị và vật dụng trong nhà cũng góp phần đáng kể vào chất lượng không khí.

- Sử dụng máy lọc không khí: Máy lọc không khí với bộ lọc HEPA có thể loại bỏ hiệu quả bụi mịn, phấn hoa, lông vật nuôi và các hạt ô nhiễm nhỏ trong không khí. Đây là một giải pháp rất tốt cho cải thiện chất lượng không khí trong nhà, đặc biệt ở các thành phố lớn hoặc nhà có người bị dị ứng.

- Trồng cây xanh trong nhà: Một số loại cây như lưỡi hổ, thường xuân, cây nhện, nha đam... có khả năng hấp thụ các chất độc hại trong không khí như formaldehyde, benzen và thải ra oxy. Tuy nhiên, hiệu quả lọc không khí của cây xanh ở quy mô lớn còn gây tranh cãi, và cần đảm bảo không tưới quá nhiều nước gây ẩm mốc.

- Hạn chế sử dụng hóa chất độc hại: Thay thế các sản phẩm tẩy rửa, xịt phòng, nước hoa có chứa hóa chất mạnh bằng các sản phẩm tự nhiên, không mùi hoặc có mùi hương nhẹ nhàng từ tinh dầu.

- Kiểm tra và thay thế bộ lọc điều hòa/quạt định kỳ: Các bộ lọc này giúp giữ lại bụi bẩn, nên cần được vệ sinh hoặc thay thế theo khuyến nghị của nhà sản xuất.