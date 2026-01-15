Các phương tiện đã được đi đường đèo Prenn để lên Đà Lạt

(VTC News) -

Ngày 15/1, các đơn vị thi công khắc phục sạt lở trên đèo Prenn (Lâm Đồng) dọn dẹp đất đá, tháo dỡ các vách ngăn, biển cảnh báo đối với người đi đường và các phương tiện đã được đi lại bình thường qua đèo Prenn.

Các phương tiện (trừ xe tải) được đi lại trên đèo Prenn bình thường.

Theo cơ quan chức năng, các phương tiện (trừ xe tải) được phép đi lại trở lại trên cung đèo Prenn để vào trung tâm Đà Lạt.

Ghi nhận tại khu vực gần cầu Datanla (Km224+600 - Km224+700, thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), điểm sạt lở vẫn đang được các đơn vị khẩn trương thi công phần cốt nền phía taluy âm. Đây là vị trí xảy ra sạt lở vào sáng 17/11/2025, dự kiến hoàn thành khắc phục hậu quả trước Tết Nguyên đán 2026.

Tại các vị trí sạt lở còn lại, sau những ngày cấm phương tiện lưu di chuyển qua đèo Prenn (5h ngày 9/1 đến 5h ngày 15/1), các đơn vị đã dọn dẹp đất đá, trả lại hiện trạng ban đầu, tháo dỡ các vách ngăn, biển cảnh báo đối với người đi đường.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin ngày 17/11/2025, đèo Prenn xuất hiện sạt lở sau đó do mưa lớn kéo dài có thêm nhiều điểm sạt lở khác. Từ đó đến nay Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Đèo Cả (đơn vị chủ thầu nâng cấp đèo Prenn) khẩn trương khắc phục, sửa chữa các điểm sạt lở.

Ngày 7/1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành thông báo số 09/ TB-SXD về việc cấm các phương tiện đi qua tuyến đèo Prenn đoạn từ chân đèo đến thác Datanla từ ngày 9-15/1 để tiếp tục khắc phục sạt lở.

Đến nay, việc khắc phục sạt lở ta luy dương trên đèo Prenn cơ bản đã hoàn thành. Do đó, từ cao tốc Liên Khương - Prenn vào trung tâm Đà Lạt, các phương tiện có thể di chuyển qua nhiều cung đèo như Mimosa, đèo Sacom Khu du lịch Hồ - Tuyền Lâm, đèo Prenn (trừ xe tải).

Đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) có vị trí đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ chính ra vào khu vực Đà Lạt. Đèo Prenn được khởi công nâng cấp từ tháng 2/2023, đến tháng 1/2024 thì hoàn thành, thông xe toàn tuyến.